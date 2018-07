WASHINGTON — Trea Turner a cogné deux circuits, dont un premier grand chelem en carrière, et a produit huit points, aidant les Nationals de Washington à effacer un retard de neuf points et vaincre les Marlins de Miami 14-12, jeudi.

Les Nationals ont mis fin à une série de cinq défaites. Ils ont gagné leurs 12 derniers duels face aux Marlins, leur plus longue série de victoires contre la même équipe depuis leur retour à Washington en 2005.

Cette victoire survient un jour après une rencontre entre les joueurs des Nationals, qui avaient chuté sous la barre des ,500 pour une première fois depuis le 2 mai après avoir été balayés par les Red Sox de Boston.

Les Marlins ont pris le contrôle du match grâce à un point non mérité en première et une poussée de six points en deuxième, couronnée par un circuit de trois points de Martin Prado. Justin Bour a ajouté un circuit de deux points en quatrième contre Jeremy Hellickson, portant le score à 9-0.

Le vent a commencé à tourner en quatrième avec un circuit en solo de Turner contre Pablo Lopez, qui a accordé quatre autres points en cinquième. Adam Conley (2-1) a ensuite accordé des coups sûrs à quatre des cinq frappeurs qu’il a affrontés en sixième, avant de voir Turner claquer un grand chelem qui donnait les devants 10-9 aux Nationals.

Turner a ajouté un simple de deux points en septième.

La victoire est allée au dossier de Shawn Kelley (1-0), qui a blanchi les Marlins en sixième. Sean Doolittle a inscrit un 22e sauvetage en 23 occasions.

Matt Adams a frappé quatre coups sûrs pour les Nationals à son premier match après avoir soigné une fracture à l’index de la main gauche.

Braves 2 Brewers 7

Jhoulys Chacin a lancé pendant sept manches, Hernan Perez a réussi un circuit et les Brewers de Milwaukee ont vaincu les Braves d’Atlanta 7-2.

Les Brewers, meneurs de la section Centrale de la Nationale, ont signé un quatrième gain de suite pour montrer une fiche de 17 matchs au-dessus de ,500 (52-35) pour une première fois depuis le 1er juillet 2014.

Chacin (7-3) a accordé deux points et trois coups sûrs en plus de retirer sept frappeurs sur des prises. Le droitier montrait un dossier de 0-2 à ses trois derniers départs, allouant 10 points en 15 manches et deux tiers.

Dan Jennings a été parfait pendant deux manches pour enregistrer un premier sauvetage cette saison.

Les Braves, qui mènent la section Est de la Nationale, ont perdu un troisième match de suite après avoir gagné quatre parties consécutives.

Le gaucher des Braves Max Fried (1-3) n’a été d’office que pendant trois manches à son troisième départ de la campagne. Il a donné quatre points, quatre coups sûrs et trois buts sur balles.