MONTRÉAL — L’attaquant Anthony Duclair s’est dit confiant de pouvoir relancer sa carrière avec les Blue Jackets de Columbus, vendredi, après avoir accepté un contrat d’un an qui serait d’une valeur annuelle de 650 000 $US.

L’équipe de l’Ohio a présentement le vent dans les voiles, après avoir participé aux séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons. En conséquence, son offre était particulièrement attrayante aux yeux de Duclair, même si le principal intéressé a reconnu que «quelques équipes» s’étaient manifestées depuis l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la LNH le 1er juillet.

Le Canadien n’en faisait toutefois pas partie, a juré le hockeyeur originaire de Pointe-Claire.

À Columbus, Duclair retrouvera de nombreux visages familiers, dont l’attaquant Pierre-Luc Dubois ainsi que les défenseurs David Savard et Seth Jones.

La saison dernière, Duclair a accumulé 11 buts, 12 aides et 14 minutes de pénalité en 56 matchs avec les Coyotes de l’Arizona et les Blackhawks de Chicago. Il était passé des Coyotes aux Blackhawks le 10 janvier en compagnie d’Adam Clendening et en retour de Richard Panik et Laurent Dauphin.

Selon Duclair, le fait que les Hawks ne lui aient pas présenté d’offre qualificative a eu l’effet d’une véritable gifle. Celle-ci pourrait toutefois lui avoir été bénéfique, a-t-il confié, puisqu’un contrat d’un an, au salaire minimum, le forcera à prouver sa véritable valeur.

Depuis sa saison recrue en 2015-16, au cours de laquelle le Québécois a établi des sommets personnels avec 20 buts et 24 mentions d’aide, en plus d’avoir écopé 49 minutes de pénalité et d’avoir affiché un différentiel de plus-12 en 81 rencontres avec les Coyotes, sa production a décliné significativement.

Âgé de 22 ans, Duclair a récolté 37 buts et 52 aides, en plus d’afficher un ratio défensif de plus-4, en 213 matchs dans la LNH avec les Rangers de New York, les Coyotes et les Blackhawks.

Le hockeyeur de cinq pieds, 11 pouces et 191 livres a été sélectionné par les Rangers au troisième tour du repêchage de 2013, 80e au total.

Duclair, qui a évolué pour les Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a aussi représenté le Canada sur la scène internationale à maintes reprises. Il a notamment aidé le pays à remporter l’or au Championnat du monde de hockey junior en 2015, après avoir marqué quatre buts et obtenu quatre mentions d’aide en sept parties, et au tournoi Ivan Hlinka Memorial en 2013.