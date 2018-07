MONTRÉAL — Le Rocket de Laval a annoncé l’embauche d’Alexandre Burrows à titre d’entraîneur adjoint, vendredi, quelques instants après qu’il ait annoncé sa retraite en tant que joueur.

Burrows, qui a disputé 13 saisons en carrière dans la LNH, a ainsi rejoint Daniel Jacob et Marco Marciano derrière le banc de l’équipe lavalloise dirigée par l’entraîneur-chef, Joël Bouchard.

«Son expérience comme joueur dans la Ligue nationale et l’étendue de son vécu dans le hockey professionnel vont s’avérer d’excellents atouts pour le développement de nos joueurs, a déclaré Bouchard. Alex correspond exactement au profil que nous recherchions. Il est un très bon communicateur, et je suis convaincu que plusieurs joueurs pourront se reconnaître à travers son exemple de persévérance. Je me réjouis de l’ajout d’Alex Burrows à notre groupe.»

Âgé de 37 ans, Burrows a évolué avec les Sénateurs d’Ottawa durant deux saisons, ainsi qu’avec les Canucks de Vancouver pendant près d’une décennie.

En carrière dans le circuit Bettman, il a inscrit 205 buts et 204 mentions d’aide, en plus de purger 1134 minutes de pénalité, en 913 matchs de saison régulière. Il a aussi atteint le plateau des 25 buts pendant quatre saisons consécutives, et franchi le cap des 50 points dans trois d’entre elles.

Burrows a ajouté 19 buts et 20 aides en 85 matchs éliminatoires en carrière. Il a notamment contribué à la participation des Canucks à la finale de la Coupe Stanley en 2010-2011, avec une récolte de neuf buts et huit en 25 parties éliminatoires.

Originaire de Pincourt, en banlieue de Montréal, Burrows a fait le saut chez les professionnels au terme d’un stage de deux saisons dans la LHJMQ avec les Cataractes de Shawinigan, en 2000-2001 et 2001-2002. Durant son passage dans le circuit Courteau, Burrows a récolté 51 buts et 49 aides, en plus d’avoir écopé 289 minutes de pénalité, en 127 rencontres. Il a également accumulé 11 buts et 12 passes en 22 matchs éliminatoires avec les Cataractes.

Burrows a ensuite rapidement gravi les échelons des rangs professionnels. L’énergie et la hargne qui distinguent son style de jeu lui ont permis de décrocher un premier contrat de la LNH comme joueur autonome avec les Canucks pour la saison 2005-2006. Sur la scène internationale, il a porté les couleurs du Canada lors des Championnats du monde de hockey en 2012 et 2014.