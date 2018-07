NEW YORK — Le site internet ‘Golf.com’ a rapporté que Phil Mickelson et Tiger Woods songeraient à organiser un match dont l’enjeu serait une cagnotte de 10 millions $US.

Selon les informations rapportées par le site, Mickelson espérait pouvoir présenter ce match le 3 juillet à Las Vegas, sauf que les négociations avec un réseau de télévision et des commanditaires corporatifs ont pris plus de temps que prévu.

Mickelson a mentionné qu’ils tentent toujours de trouver une autre date.

L’agent de Woods, Mark Steinberg, a refusé de commenter ces informations.

Woods a participé à des matchs promotionnels à la télévision il y a 15 ans. Ceux-ci comprenaient des duels avec David Duval et Sergio Garcia ainsi que des matchs par équipes, dont un par équipes mixtes. Mickelson avait pris part à l’un de ces affrontements.

Mickelson et Woods avaient blagué en discutant d’un tel duel alors qu’ils faisaient partie du même groupe au Championnat des joueurs de la PGA.