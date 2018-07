LONDRES — Milos Raonic devra patienter encore au moins une journée pour compléter son match de troisième tour au tournoi de Wimbledon.

Le Canadien a partagé les honneurs des deux premiers sets avec le qualifié autrichien Dennis Novak, et il menait 6-5 au troisième set avant que la noirceur ne force l’interruption du match vendredi soir. Le duel devrait reprendre samedi matin.

Raonic, la 13e tête de série originaire de Thornhill, en Ontario, a gagné le premier set 7-6 (5) avant que Novak ne riposte en s’adjugeant le deuxième 6-4.

L’affrontement a été déplacé sur un court plus petit puisque les matchs prévus sur le court no 1 ont pris plus de temps que prévu.

En l’emportant 7-6 (5) au premier set, c’était la quatrième fois consécutive que Raonic remportait un bris d’égalité dans ce tournoi­. Il avait signé une victoire de 7-6 (4), 7-6 (4), 7-6 (4) au deuxième tour contre l’Australien John Millman.

Le vainqueur du duel entre Raonic et Novak croisera le fer avec l’Américain Mackenzie McDonald. Le 103e joueur mondial a accédé au quatrième tour en disposant de l’Argentin Guido Pella 6-4. 6-4, 7-6 (6).

Entre-temps, Gabriela Dabrowski, d’Ottawa, a franchi le deuxième tour du tableau du double féminin. Dabrowski et sa partenaire chinoise Yifan Xu, sixièmes têtes de série, ont vaincu l’Américaine Jennifer Brady et la Japonaise Shuko Aoyama 6-1, 4-6, 6-3 vendredi.