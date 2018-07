NEW YORK — La demande de réintégration conditionnelle du lanceur des Mets de New York Jenrry Mejia a été acceptée et sa suspension à vie pour dopage pourrait être levée en prévision de la saison 2019.

Mejia est devenu en février 2016 le premier joueur à être suspendu à vie en vertu du programme antidopage, à la suite d’un troisième test positif. Il avait la permission de faire une demande de réintégration un an plus tard.

Le commissaire du Baseball majeur, Rob Manfred, a annoncé vendredi que Mejia pourrait avoir la permission de s’entraîner dans les installations de l’équipe pendant la pause du match des étoiles et sera admissible à un retour dans les filiales des Mets pour des fins de remise en forme à compter de la mi-août.