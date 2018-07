CHICAGO — Tyler Mahle a accordé un seul point en plus de six manches sur la butte et les Reds de Cincinnati ont inscrit une cinquième victoire d’affilée aux dépens de Cubs de Chicago en l’emportant 3-2, vendredi.

Adam Duvall et Scooter Gennett ont produit des points pour les Reds, qui ont gagné 14 de leurs 18 derniers matchs et mis fin à la série de six victoires des Cubs. Billy Hamilton, qui était employé au neuvième rang de l’ordre des frappeurs, a cogné trois coups sûrs et Jose Peraza, le premier frappeur, en a frappé deux.

Mahle (7-6) a concédé cinq coups sûrs et a retiré quatre frappeurs au bâton en six manches et deux tiers, en route vers une quatrième victoire consécutive. À ses sept derniers départs, l’artilleur droitier âgé de 23 ans affiche une moyenne de 2,06.

Raisel Iglesias, le troisième releveur utilisé par les Reds, a provoqué cinq retraits et inscrit un 17e sauvetage en 20 occasions.

Albert Almora fils et Ben Zobrist ont produit les points des Cubs.

Mike Montgomery (3-3) a été débité de trois points sur six coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches. Il a aussi atteint deux frappeurs.

Avant la rencontre, les Cubs ont retiré le nom du lanceur Carl Edwards fils de la liste des blessés et rétrogradé Dillon Maples au niveau AAA.