OTTAWA — Le triple médaillé olympique Andre De Grasse s’est qualifié de justesse pour la finale du 100 mètres, vendredi, aux Championnats canadiens d’athlétisme.

Natif de Markham, Ont., et âgé de 23 ans, De Grasse a terminé troisième de sa vague lors des demi-finales avec un temps de 10,38 secondes et a dû attendre pour savoir s’il serait repêché pour la finale.

Son chrono a finalement été le septième plus rapide des demi-finales et il a accédé à la phase suivante. S’il avait été plus lent de deux centièmes de seconde, il aurait été éliminé.

Aaron Brown, de Toronto, a été le plus rapide lors des demi-finales, en 10,14.

De Grasse a connu un début de saison difficile en vertu d’une blessure à une cuisse qui l’a aussi forcé à se retirer des Championnats mondiaux, l’été dernier. Il est également devenu père pour une première fois la semaine dernière.

Crystal Emmanuel, de Scarborough, Ont., a été la plus rapide lors des demi-finales féminines au 100 mètres, franchissant la distance en 11,35.

Les finales auront lieu plus tard vendredi.