DÉTROIT — Jordan Zimmermann a empêché Bartolo Colon d’entrer dans l’histoire, retirant 11 frappeurs sur des prises en huit manches, et les Tigers de Detroit ont vaincu les Rangers du Texas 3-1, vendredi.

Colon tentait de devenir le Latino-américain le plus victorieux de l’histoire des Majeures. Il est resté à égalité avec Dennis Martinez avec 245 victoires.

Colon a bien lancé, allouant trois points, dont des circuits à James McCann et JaCoby Jones, en huit manches, mais Zimmermann (4-0) a été meilleur. Le droitier des Tigers a accordé un point et quatre coups sûrs. Il a retiré plus de 10 frappeurs sur des prises pour une première fois depuis son match sans point ni coup sûr contre les Marlins de la Floride, le 28 septembre 2014.

Joe Jimenez s’est occupé de la neuvième manche pour enregistrer un troisième sauvetage cette saison. Il a aidé les Tigers à mettre fin à une séquence de trois défaites.

Âgé de 45 ans et 43 jours, Colon (5-6) est devenu le plus vieux lanceur à réussir un match complet depuis Jamie Moyer (47 ans et 199 jours), le 5 juin 2010. Tim Wakefield et Randy Johnson sont les seuls autres lanceurs de 45 ans à avoir réussi un match complet au 21e siècle.

Colon a affronté les Tigers pour une première fois en carrière le 10 mai 1997. Il avait concédé un point en six manches pour les Indians de Cleveland.