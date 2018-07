MONTRÉAL — Le Match Alouettes-Rouge et Noir en 3 essais:

Mathews montre de belles choses

À son premier départ, le quart Jeff Mathews a montré de belles choses. Il a amassé 280 verges en 18 passes sur 30 tentatives, dont une bonne pour un touché. Des statistiques honnêtes, mais trompeuses à la fois: le no 4 des Alouettes aurait pu être intercepté en trois, voire même quatre occasions.

«Considérant sa situation, le fait qu’il n’a pas pris beaucoup de répétition pendant le camp et la première portion de la saison, j’ai trouvé qu’il s’était admirablement tiré d’affaires, a analysé l’entraîneur-chef, Mike Sherman. Il a effectué de bons lancers. J’ai été plutôt satisfait de son jeu.»

Un Sinopoli grand cru

Le receveur duRouge et Noir Brad Sinopoli a été la cible favorite du quart Trevor Harris. Quinze fois, Harris a appelé le no 88 dans le caucus; 11 fois, ce dernier a capté sa passe.

En tout, Sinopoli a engrangé 148 verges par la passe — plus du tiers de l’attaque aérienne des visiteurs — et a marqué un touché. En deux matchs, Sinopoli n’avait amassé que 114 verges jusqu’ici. La performance de vendredi le ramène à un rythme qui lui pemettrait d’amasser plus de 1000 verges pour une quatrième saison consécutive.

Moments inquiétants

En plus du match, les Alouettes pourraient avoir perdu deux pièces maîtresses de leur formation en Chris William et Stefan Logan.

Williams a quitté tôt dans le match en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Du côté de Logan, il a mis plusieurs minutes avant de se relever d’un plaqué alors qu’il restait à peine 90 secondes à la rencontre.

Le vétéran de 37 ans se tenait le mollet droit et a été incapable de mettre quelque poids que ce soit sur sa jambe droite. Il a dû être escorté hors du terrain par deux coéquipiers.

Les Alouettes ont déclaré qu’il souffrait d’une entorse après la rencontre. Ce diagnostic pourrait toutefois changer au cours des prochains jours.