SOTCHI, Russie — La Croatie a eu raison de la Russie 2-2, 4-3 aux tirs au but, samedi, pour accéder aux demi-finales de la Coupe du monde de soccer en Russie.

Les partisans réunis à Sotchi pour le dernier match de quarts de finale en ont eu pour leur argent.

Le match de quarts de finale était toujours égal 1-1 après la fin du temps réglementaire et les deux équipes ont été en mesure d’inscrire un but lors du temps supplémentaire pour forcer la tenue d’une séance de tirs au but.

Ivan Rakitic a enfilé le but gagnant, alors que le gardien russe Igor Akinfeev a plongé du côté opposé. Akinfeev a bloqué un tir et a presque réussi à stopper Luka Modric, mais le ballon a dévié sur sa main d’abord, ensuite sur le poteau pour terminer sa trajectoire derrière la ligne des buts.

Le gardien croate Danijel Subasic a quant à lui frustré Fedor Smolov. Il a également bénéficié du tir raté de Mario Fernandes, qui a envoyé le ballon à la gauche du filet lors de la troisième ronde de tirs au but.

Fernandes avait pourtant joué les héros pour la Russie quelques minutes plus tôt, comptant un but grâce à une tête à la 115e minute, remettant les compteurs à zéro, après que Domagoj Vida eut donné les devants 2-1 à la Croatie, à la 101e minute de jeu.

La Croatie est la première équipe à l’emporter deux matchs d’affilée en séance de tirs au but depuis l’Argentine en 1990 et la première fois que l’équipe hôte s’inclinait en tirs au but depuis l’Italie, en 1990.

La Croatie obtient son billet pour les demi-finales pour la deuxième fois et la première fois depuis 1998. Les Croates avaient cependant baissé pavillon devant la France, il y a 20 ans.