LAS VEGAS — Les Golden Knights de Las Vegas ont consenti un contrat de quatre ans au défenseur Colin Miller.

L’entente entre les deux parties se prolongera jusqu’à la saison 2021-22 et permettra à Miller de toucher un salaire annuel de 3,87 millions $.

Âgé de 25 ans, Miller a mené la brigade défensive des Golden Knights grâce à une récolte de 41 points — dont 10 buts —, un sommet en carrière. Durant la saison régulière, il a inscrit cinq buts et 17 points en avantage numérique et a ajouté trois buts et quatre mentions d’assistance durant les séries éliminatoires qui ont mené l’équipe d’expansion à la finale de la Coupe Stanley.

Miller a été sélectionné par Las Vegas durant le repêchage d’expansion en 2017. En carrière, il a récolté 19 buts, 51 aides et 147 minutes de pénalité en 185 matchs dans l’uniforme des Bruins de Boston et des Golden Knights.