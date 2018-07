TORONTO — J.A. Happ a insisté pour souligner que les rumeurs d’échanges qui planent au-dessus de sa tête ne l’empêchent pas de livrer de bonnes performances au monticule. Les résultats ne sont pourtant pas convaincants.

Le partant des Blue Jays de Toronto a accordé un circuit sur son premier lancer samedi et ne s’est même pas rendu jusqu’en troisième manche, alors que la formation torontoise s’est inclinée 8-5 devant les Yankees de New York.

Happ (10-5) n’a été d’office que pendant deux manches et deux tiers, allouant six points, quatre coups sûrs et six buts sur balles. Il a eu besoin de 84 lancers pour obtenir les huit premiers retraits du match.

Dimanche dernier, il avait alloué sept points et 10 coups sûrs en cinq manches et deux tiers dans une défaite de 9-1 aux mains des Tigers de Detroit.

«Je ne crois pas que ces deux matchs indiquent de la façon dont j’ai joué dans les dernières années, alors j’essaie de voir les choses du bon côté et de passer à autre chose», s’est défendu Happ.

«J’ai accordé trop de buts sur balles dans l’ensemble, je crois que je faisais de bons lancers. Ils ont claqué deux circuits et on dirait que tous les buts sur balles que j’ai donnés finissent par produire des points d’une façon ou d’une autre.»

Avec la date limite des échanges qui approche à grands pas (31 juillet), Happ a affirmé qu’il se concentrait sur le présent.

«Je suis concentré à jouer pour les Blue Jays en ce moment, a-t-il ajouté. Il y a des rumeurs, on ne sait jamais quelles sont les spéculations, ce qui est vrai ou pas, j’essaie simplement de jouer. Je suis heureux ici et je vais voir ce qui va se passer pour la suite des choses.»

Brett Gardner et Aaron Judge ont claqué des circuits consécutifs en première manche pour permettre aux Yankees de rapidement prendre les devants.

Gardner, qui a frappé une longue balle sur le premier tir du match, a placé deux balles en lieu sûr en cinq présences au marbre. Il a produit trois points pour les Yankees (57-29), qui ont porté à 8-4 leur fiche cette saison contre les Blue Jays.

Les Blue Jays (41-47) ont perdu pour une cinquième fois à leurs six derniers duels contre les Yankees et pour une quatrième fois à leurs six dernières parties.

Brandon Drury a procuré une avance de 4-0 aux Yankees lorsqu’il a frappé un double qui a été mal maîtrisé par Kevin Pillar.

Pillar s’est racheté pour son erreur lorsqu’il a cogné une balle glissante de Luis Severino par-dessus la clôture du champ gauche pour son huitième circuit de la saison.

Alors que Jake Petricka était en relève pour les Blue Jays, Gardner a réussi un triple pour pousser deux coéquipiers au marbre. Les Yankees ont pris les devants quand Gardner a croisé la plaque à la suite d’un mauvais lancer. Petricka a lancé pendant deux manches et un tiers, concédant un point, un coup sûr et un but sur balles.

Le voltigeur des Blue Jays Randal Grichuk a réduit l’écart à 7-3 grâce à une claque en solo en quatrième manche.

Severino (14-2) a permis trois points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches. Le partant des Yankees a aussi retiré cinq adversaires au bâton.

Didi Gregorius a produit l’autre point des Yankees grâce à un simple en neuvième manche. Aledmys Diaz a répliqué pour les Blue Jays en fin de neuvième, grâce à un coup de quatre buts.