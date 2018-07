ONEIDA, Wis. — Sei Young Kim a inscrit un 64 (moins-8) à sa carte, samedi, à la Classique Thornberry Creek du circuit de la LPGA, pour égaler le record du pointage cumulatif de moins-24 après 54 trous et se donner une importante avance de huit coups en vue de la ronde finale.

La Canadienne Britanny Marchand, d’Orangeville, Ont., a fait un bond de 16 rangs au classement en vertu d’une ronde de 68 et pointe à égalité au sixième rang.

Kim, qui a récolté des pointages de 63 et de 65 lors des deux premières rondes, a réussi un aigle au troisième trou et a ajouté six oiselets. Son oiselet au 16e trou lui a permis d’égaler le record de moins-24 d’Annika Sorenstam qu’elle avait établi en 2003 à la Classique Mizuno, au Japon.

Kim tentera de battre le record de moins-27 de Sorenstam après 72 trous, qu’elle avait enregistré au Standard Register Ping en 2001, à Phoenix. Pour se faire, elle aura besoin de conclure le tournoi avec une ronde de 68 dimanche.

Amy Yang se trouve loin, au deuxième rang, à moins-16, après avoir disputé une ronde de 67 (moins-5). Huit joueuses se trouvent à deux coups de Yang.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, Ont., a remis une carte de 66 après avoir évité le couperet de justesse, étant reléguée au 35e échelon. Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, et Alena Sharp, de Hamilton, ne participent pas aux rondes du week-end.