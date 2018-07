MOSCOU — Si seulement les jeunes Bleus avaient quelqu’un vers qui se tourner pour des conseils sur comment vaincre les Belges. Un champion de la Coupe du monde, un joueur qui a établi un record pour les buts avec la France.

Mais c’est la Belgique qui compte sur Thierry Henry, maintenant adjoint avec les voisins.

L’attaquant français Olivier Giroud y voit une source de motivation de plus, en vue de la demi-finale de mardi. L’Hexagone n’a pas cheminé aussi loin depuis 2006 et dans le clan du fin chocolat, c’est le parcours le plus soutenu depuis 1986.

«Je serais fier de montrer à Titi (Henry) qu’il a choisi le mauvais côté, a dit Giroud. C’est vrai que ça paraît étrange qu’il soit contre nous. Je pense que ça va être particulier pour lui. Mais en autant que nous gagnons, c’est correct de mon côté.»

Henry, qui a maintenant 40 ans, a fait partie de l’équipe championne de la Coupe du monde en 1998, à la maison.

Il a fait mouche trois fois à son premier grand tournoi, avant de réussir un penalty crucial en quarts de finale, aux dépens de l’Italie. La France a battu le Brésil 3-0 en finale.

Henry domine le soccer français avec 51 buts, en 123 matches. L’entraîneur des Belges, Roberto Martinez, a engagé Henry il y a deux ans non seulement pour qu’il transmette ses connaissances comme marqueur, mais aussi son expérience quand il y a de grandes attentes.

Giroud dit que Henry pourrait un jour devenir le sélectionneur de la France et que dans cette optique, le séjour avec les Belges ne peut lui être que bénéfique.

«Il est chanceux d’être en compagnie d’une excellente vague de joueurs. Il est là pour apprendre, a dit Giroud. J’aurais préféré qu’il soit avec nous, mais il ne faut pas être jaloux ou quoi que ce soit.»

Dans un rôle de commentateur télé, Henry a déjà laissé entendre que Giroud n’avait pas assez d’atouts, disant en 2015 qu’Arsenal ne s’imposerait pas avec lui à l’attaque, en Premiership. Il leur fallait un marqueur de tout premier plan, a t-il dit.

Giroud, maintenant avec Chelsea, ne lui en tient pas rigueur.

«Ses propos devaient avoir un peu de mordant (pour la télé), estime Giroud. Je ne suis pas rancunier du tout. Il y a beaucoup de respect entre nous.»