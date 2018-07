LONDRES — Ernests Gulbis est un ancien membre du top 10. Il a joué en demi-finale en Grand chelem.

Des blessures l’ont toutefois fait glisser au classement et lui ont fait rater de longues périodes, l’amenant à disputer des tournois Challenger.

Mais en ce début de juillet, le 138e joueur au monde a fière allure. Samedi, Gulbis a surpris la quatrième tête de série, Alexander Zverev, atteignant ainsi le quatrième tour à Wimbledon pour la première fois de sa carrière, en 11 présences.

Le Letton de 29 ans a dû se qualifier pour rester un peu plus longtemps à Londres. Cela fait six ans qu’un qualifié s’est rendu aussi loin dans le tournoi.

«Je suis content d’être passé par là (se qualifier), a dit Gulbis, invaincu à ses six dernières rencontres. Ça me rend plus fort mentalement.»

Championne à Paris l’an dernier, Jelena Ostapenko est également en quatrième ronde. C’est la première fois que la Lettonie compte deux athlètes en ronde des 16 en Grand chelem.

«Ça fait du bien de voir qu’il a du succès, a dit Ostapenko, au sujet de son compatriote. Il a beaucoup de talent et il peut jouer à un très haut niveau. J’espère qu’il va se rendre encore plus moins.»

Lundi, Gulbis sera confronté au Japonais Kei Nishikori, 24e tête de série.

Le meilleur résultat de Gulbis en tournoi majeur a été d’atteindre les demi-finales à Roland-Garros il y a quatre ans, incluant une victoire contre Roger Federer.

C’est également en 2014 qu’il a atteint le 10e échelon de l’ATP, un sommet en carrière. Mais ensuite une blessure a été suivie d’une autre, le faisant dégringoler au 589e rang.

Cette saison, il comptait une seule victoire à l’ATP avant d’arriver sur le gazon anglais. Samedi, il a profité d’une baisse de régime de Zverev en fin de match. Un virus à l’estomac diminuait l’Allemand depuis un gain en cinq sets contre l’Américain Taylor Fritz, au deuxième tour.

«J’ai eu l’impression d’avoir été débranché au milieu du quatrième set, a dit Zverev, battu 7-6 (2), 4-6, 5-7, 6-3, 6-0. C’est devenu un point de non-retour.»