TORONTO — Brett Gardner a produit l’éventuel point victorieux grâce à un simple en 10e manche et les Yankees de New York ont vaincu les Blue Jays de Toronto 2-1, dimanche après-midi, au Rogers Centre.

Cette victoire porte à 9-4 la fiche des Yankees (58-29) contre les Blue Jays cette saison.

Les Blue Jays (41-48) ont conclu leur séjour à domicile avec un dossier de 4-5.

Tyler Clippard (4-3) a encaissé la défaite après avoir alloué un point et un coup sûrs en une manche au monticule.

Le releveur des Yankees Chad Green a enregistré la victoire (5-1) grâce à son travail pendant une manche.

Clippard a amorcé la 10e manche en atteignant Greg Bird. Ensuite, alors que Tyler Wade remplaçait Bird sur les sentiers, Austin Romine a bien exécuté un amorti pour placer son coéquipier en position de marquer. Gardner a suivi avec un simple d’un point.

Le stoppeur des Yankees, Aroldis Chapman, s’était blessé au genou lors de la victoire de samedi. C’est donc David Robertson qui s’est occupé de la 10e manche pour inscrire un deuxième sauvetage cette saison.

Les Yankees ont ouvert le pointage en première manche, quand le roulant de Miguel Andujar a permis à Aaron Judge de contourner le troisième coussin.

Le partant des Blue Jays, Ryan Borucki, a lancé pendant sept manches à son troisième départ en carrière dans les Majeures. Il n’a accordé qu’un point, sept coups sûrs et deux buts sur balles.

Les Blue Jays ont menacé en quatrième manche, après que le partant des Yankees Domingo German eut rempli les sentiers. Lourdes Gurriel fils n’a toutefois pas été en mesure d’envoyer un joueur à la plaque.

Kendrys Morales a finalement inscrit les Blue Jays au tableau, en sixième manche. Il a catapulté une balle rapide de German par-dessus la clôture du champ droit pour son 10e circuit cette saison et un 200e en carrière.

German, qui effectuait un 11e départ et une 17e présence cette saison, a concédé un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches au monticule.