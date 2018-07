DÉTROIT — Austin Bibens-Dirkx a été efficace jusqu’en sixième manche, menant les Rangers du Texas vers une victoire par jeu blanc de 3-0 aux dépens des Tigers de Detroit, dimanche.

Jurickson Profar a claqué une longue balle en première manche et les Rangers ont divisé les honneurs de cette série de quatre rencontres. Bibens-Dirkx (2-2) a alloué trois coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers.

Shin-Soo Choo a réussi un simple à l’avant-champ pour les Rangers, portant à 47 sa séquence de parties avec au moins une présence sur les sentiers. Il a dépassé l’ancien record d’équipe établi en 1993 par Julio Franco.

Jose Leclerc a retiré cinq frappeurs sur des prises en une manche et deux tiers de relève pour les Rangers. Jake Diekman s’est occupé de la huitième alors que Keone Kela a fermé les livres pour enregistrer un 22e sauvetage en autant d’occasions.

Michael Fulmer (3-8) a obtenu le départ pour les Tigers et il a bien fait malgré la défaite. Il a permis deux points et cinq coups sûrs en sept manches.

Les Tigers avaient marqué sept points en première manche samedi, mais ils n’ont pas réussi à envoyer un coureur au marbre depuis. Cette fois, ce sont les Tigers qui ont pris les devants tôt dans l’affrontement et ils n’ont plus regardé derrière.

Athletics 6 Indians 0

Brett Anderson a quitté la liste des blessés et il a bien lancé pendant six manches, guidant les Athletics d’Oakland vers une victoire de 6-0 contre les Indians de Cleveland.

Anderson (1-2) était à l’écart du jeu en raison d’une blessure à l’épaule. Le gaucher a bien paru à son premier départ depuis le 18 mai, limitant les Indians à trois coups sûrs.

Stephen Piscotty a frappé un circuit de deux points contre la recrue Shane Bieber (4-1) et Jed Lowrie a ajouté une claque en solo pour les Athletics, qui ont gagné pour une 10e fois à leurs 12 dernières sorties.

Les Athletics montrent un dossier de 18-6 contre des équipes de la section Centrale de l’Américaine.

Yusmeiro Petit a lancé pendant deux manches, Ryan Butcher a été d’office en huitième et Emilio Pagan a complété le boulot pour les Athletics, qui sont grimpés à 10 matchs au-dessus de la barre de ,500.

White Sox 1 Astros 2

Dallas Keuchel a lancé pendant sept manches, Jose Altuve a frappé un circuit et les Astros de Houston ont complété un balayage de quatre parties contre les White Sox de Chicago en triomphant 2-1.

La longue balle d’Altuve a placé les Astros en avant 1-0 en quatrième manche.

Le partant des White Sox, Lucas Giolito (5-8), avait retiré neuf adversaires de suite avant la claque d’Altuve. Yuli Gurriel a réussi le deuxième coup sûr des Astros, un double, en septième manche. Il s’est ensuite rendu au troisième sur une chandelle de Josh Reddick et il a croisé la plaque à la suite d’un amorti sacrifice de Marwin Gonzalez.

Keuchel (6-8) a concédé un point, six coups sûrs et trois buts sur balles et il a remporté une troisième décision consécutive.

Giolito a connu un de ses meilleurs départs de la saison, permettant deux points et trois coups sûrs en sept manches et un tiers, un sommet en carrière. Les White Sox ne lui ont toutefois pas fourni d’appui offensif. Ils ont été blanchis lors de sept départs de Giolito et trois autres fois, ils n’ont inscrit qu’un seul point.

Hector Rondon a été parfait en neuvième manche pour obtenir un septième sauvetage.

Orioles 1 Twins 10

Jake Odorizzi a muselé l’adversaire durant six manches et Mitch Garver, Eduardo Escobar et Brian Dozier ont tous les trois étirés les bras pour permettre aux Twins du Minnesota de compléter un balayage de leur série de quatre matchs les opposant aux Orioles de Baltimore, l’emportant 10-1.

Odorizzi (4-6) a été solide pour une troisième sortie consécutive, allouant que cinq coups sûrs et un but sur balles, tout en retirant cinq frappeurs sur des prises. À ses trois derniers départs, il a alloué que deux points mérités en 17 manches.

Chris Davis est venu gâcher le blanchissage des Twins en claquant un circuit face au releveur Matt Magill, alors qu’il y avait deux retraits en neuvième.

Le partant des Orioles, Alex Cobb (2-11), l’ancien coéquipier de Odorizzi à Tampa Bay, a limité les frappeurs des Twins lors des quatre premières manches, mais a toutefois encaissé le revers.

Garver a ouvert la marque en cinquième en cognant un circuit de deux points. Les Twins ont par la suite pris les commandes en inscrivant huit points en sixième manche. Dozier a amorcé la manche avec un double et Eduardo Escobar a poursuivi en envoyant la balle à 426 pieds du marbre, dans les gradins du champ droit.

La formation du Minnesota a par la suite bénéficié de quatre simples et d’une erreur pour ajouter trois points, avant que Dozier de couronne la manche avec une claque de trois points aux dépens du releveur Ryan Meisinger.