NEWTON, Iowa — Moins de deux mois après avoir raté sa qualification pour l’Indianapolis 500, le Canadien James Hinchcliffe est venu de l’arrière pour signer une de ses victoires les plus satisfaisantes en carrière en IndyCar.

Hinchcliffe a dépassé Josef Newgarden alors qu’il restait 40 tours à disputer sur le Iowa Speedway, dimanche, remportant une première épreuve cette saison.

Hinchcliffe a également gagné une course pour une première fois depuis celle de Long Beach, en 2017. Il a triomphé pour une deuxième fois en Iowa.

Hinchcliffe avait terminé au premier rang sur cette même piste en 2013.

«C’est tellement un bon sentiment après ce qui s’est produit en mai. Nous savions que nous avions cette victoire en nous et de venir ici et l’obtenir, je suis ravi», a affirmé Hinchcliffe.

Spencer Pigot a rallié le drapeau à damier en deuxième position, suivi de Takuma Sato, qui est grimpé sur le podium pour une première fois depuis sa victoire au Indy 500 en 2017.

Newgarden a dominé la majorité de la course, menant 229 de ses 300 tours. Hinchcliffe s’est emparé de la tête alors que Newgarden, qui a conclu l’épreuve au quatrième rang, tentait de contourner des retardataires.

Ed Carpenter a mis des bâtons dans les roues de certains pilotes lorsqu’il a dérapé et accroché Sato à six tours de la fin, provoquant la sortie d’un drapeau jaune. Newgarden est rentré aux puits pour changer ses pneus tandis que Hinchcliffe est resté en piste.

Newgarden a tenté de rattraper Hinchcliffe, mais en vain. Il s’est cependant consolé en grimpant de la quatrième à la deuxième place au classement des pilotes, 33 points derrière Scott Dixon.

Dixon n’a jamais été dans le coup lors de cette course, ralliant l’arrivée en 12e position.

«Je ne peux pas trop me plaindre. C’est difficile à digérer d’avoir vu Hinchcliffe me dépasser. Nous ne l’avions pas en fin de course, a indiqué Newgarden. Nous avons échappé la victoire.»

Will Power, le coéquipier de Newgarden, a décroché la pole, mais le Iowa Speedway est la seule piste active en IndyCar sur laquelle le détenteur de la pole n’a jamais gagné la course.

Newgarden n’a d’ailleurs pas mis de temps avant de doubler Power, après seulement 25 tours. Il s’est même donné une avance de neuf secondes. L’Américain n’a pas eu de mal à conserver la tête jusqu’à ce qu’un premier drapeau jaune permette à Hinchcliffe d’amorcer sa remontée.

«Il a été tellement dominant pendant cette course. Je sais que c’est difficile de glisser dans les rangs à la fin comme il lui est arrivé», a mentionné Hinchcliffe à propos de Newgarden.