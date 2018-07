ONEIDA, Wis. — Sei Young Kim est devenue la première golfeuse de l’histoire du circuit de la LPGA à terminer un tournoi avec un pointage cumulatif plus bas que moins-30 et a remporté haut la main la Classique Thornberry Creek, dimanche, avec une avance de neuf coups sur sa plus proche rivale.

Grâce à cette performance hallucinante, la Sud-Coréenne détient maintenant le record du meilleur score sur le circuit professionnel féminin.

La Canadienne Britanny Marchand, d’Orangeville, Ont., a pour sa part pointé au septième rang en vertu d’une ronde de 69.

Kim a conclu sa ronde finale avec un 65 (moins-7) à sa carte, terminant avec un pointage cumulatif de moins-31, soit quatre coups de moins que le record détenu auparavant par Annika Sorenstam. Elle a également établi un nouveau record après 72 trous, à 257.

La seule faute de Kim durant ce week-end fut lors de la deuxième ronde, vendredi, où elle avait commis un double-boguey. Au total, elle a enfilé 31 oiselets et a réussi un aigle.

Carlota Ciganda a inscrit un 64 à sa fiche pour s’approcher à neuf coups de la tête, terminant au second rang, à moins-22.

Anna Nordqvist (67), Emma Talley (67) et Amy Yang (68) ont toutes les trois conclu à égalité au troisième échelon, avec un pointage cumulatif de -20.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, Ont., a fait un bond de 12 rangs au classement grâce à un score de 68, terminant 23e.