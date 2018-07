BUFFALO, N.Y. — Le défenseur Rasmus Dahlin a signé un contrat de trois saisons à deux volets avec les Sabres de Buffalo.

L’équipe en a fait l’annonce dans un communiqué lundi matin. Elle n’a pas dévoilé les détails financiers de l’entente.

Selon certaines sources, Dahlin toucherait un salaire de base annuel de 925 000$, incluant un boni de signature.

Par ailleurs, selon ces mêmes sources, son salaire annuel pourrait s’élever jusqu’à 3 775 000$ en incluant les bonis de performance. S’il est cédé aux mineures, Dahlin toucherait 70 000$.

Âgé de 18 ans, Dahlin a été le premier joueur choisi lors de la séance de sélection de la LNH à Dallas en juin. Il est ainsi devenu seulement le troisième joueur dans l’histoire des Sabres à réaliser pareil exploit, après les Québécois Gilbert Perreault (1970) et Pierre Turgeon (1987).

À sa deuxième saison avec le Frolunda dans la Ligue de Suède, Dahlin, six pieds trois pouces et 185 livres, a récolté sept buts et 13 mentions d’aide en 41 matchs l’an dernier.

Originaire de Lidköpiong, Dahlin a aidé la Suède à remporter la médaille d’argent au Championnat du monde de hockey junior de 2018, à Buffalo. Il a dominé son équipe, ou terminé à égalité, aux chapitres des points (six), du ratio défensif (plus-7) et du temps d’utilisation moyen par partie (23 minutes huit secondes). Il a été élu le meilleur défenseur du tournoi et a mérité une place sur l’équipe d’étoiles.

Dahlin a également représenté son pays au Championnat du monde junior de 2017, alors qu’il n’avait que 16 ans. De plus, à l’âge de 17 ans, il a été le plus jeune participant lors du tournoi de hockey des Jeux olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud.