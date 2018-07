NEW YORK — Les Islanders de New York ont accordé un contrat d’un an, d’une valeur de 2 millions $, à l’attaquant tchèque Jan Kovar.

Âgé de 28 ans, Kovar a choisi les Islanders alors que plusieurs équipes de la LNH avaient manifesté de l’intérêt à son endroit.

Kovar a passé les cinq dernières saisons avec le Metallourg de Magnitogorsk, dans la KHL. En 285 matchs en carrière, il a inscrit 97 buts et 189 mentions d’aide pour un total de 286 points.

Avant son passage dans la KHL, Kovar a porté les couleurs du Plzen HC, dans la Ligue tchèque. Il a récolté 162 points, dont 60 buts, en 236 parties.