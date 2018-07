NEW YORK — Wilmer Flores a une fois de plus permis aux siens de s’en sortir, claquant un circuit en 10e manche pour permettre aux Mets de New York de l’emporter 4-3 sur les Phillies de Philadelphie, lundi, lors du premier match d’un programme double.

Asdrubal Cabrera a également étiré les bras du côté des Mets et a ajouté un double d’un point.

Flores a amorcé la 10e manche en se faisant toucher par la balle du lanceur Victor Arano. Alors frappeur suppléant, il s’est dirigé vers le premier but lorsque l’arbitre au marbre a finalement conclu qu’il s’agissait d’une troisième balle.

De retour au bâton, Flores a envoyé le lancer d’Arano (1-1) par-dessus la clôture du champ gauche, mettant un terme à la rencontre sur un circuit pour une quatrième fois cette saison.

Maikel Franco a cogné une longue balle et Nick Williams a placé trois balles en lieu sûr chez les Phillies, qui ont encaissé un troisième revers en 11 rencontres.

Tim Peterson (2-1) s’est sorti du pétrin en 10e manche afin d’obtenir la victoire.