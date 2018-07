BALTIMORE — Danny Valencia a mis un terme à sa léthargie au bâton avec un circuit de trois points en sixième manche aux dépens de CC Sabathia et les Orioles de Baltimore ont disposé des Yankees de New York 5-4, lundi, dans le premier match d’un programme double.

Mark Trumbo a aussi étiré les bras pour les Orioles, qui ont mis un terme à une série de six revers.

Les Yankees étaient aux commandes 4-2 en sixième manche lorsque Sabathia (6-4) a accordé un but sur balles à Trumbo et un double à Jonathan Schoop. Puis, tandis que les releveurs des Yankees s’activaient dans l’enclos, Sabathia a présenté une offrande que Valencia a expédiée loin derrière la clôture du champ centre.

C’était le dernier tir du gaucher, qui a concédé cinq points et huit coups sûrs en cinq manches sur la butte. Sabathia, qui est âgé de 37 ans, n’a pas gagné à ses neuf derniers départs contre les Orioles, soit depuis le 4 mai 2016.

Giancarlo Stanton a riposté avec une longue balle pour les Yankees, qui luttent toujours avec les Red Sox de Boston pour le premier rang de la section Est de la Ligue américaine.

Mike Wright (2-0) a retiré quatre frappeurs au bâton en deux manches de travail en relève, et Mychal Givens a fait fendre l’air à deux autres frappeurs des Yankees en huitième avant que Zach Britton ne signe son deuxième sauvetage.

Yankees 10 Orioles 2

Brett Gardner a frappé quatre coups sûrs, dont un circuit, et produit trois points pour permettre aux Yankees de New York d’écraser les Orioles de Baltimore 10-2 et de partager les honneurs du programme double.

En vertu de cette victoire, les Yankees ont maintenant une fiche de 4-4 contre les Orioles, et ils sont maintenant à deux matchs et demi des Red Sox de Boston dans la lutte au premier rang de la section Est de la Ligue américaine.

Gardner a donné le ton avec un simple contre Jefry Ramirez (0-3), et il a croisé le marbre sur un double de Didi Gregorius. En quatrième manche, Gardner a cogné son septième circuit, une claque de deux points qui a porté la marque à 3-0.

Ce fut suffisant pour Luis Cessa (1-1), qui a concédé trois coups sûrs en six manches sur le monticule.

Une poussée de quatre points en huitième — couronnée par une longue balle de deux points d’Austin Romine et un double d’un point de Gardner — a scellé l’issue de la rencontre.

Même s’il a accordé un circuit à Tim Beckham, Giovanny Gallegos a signé son premier sauvetage dans les Ligues majeures.

Les Yankees ont réussi un sommet cette saison de 17 coups sûrs, et chaque partant en a réussi au moins un.

Rangers 0 Red Sox 5

J.D. Martinez a cogné son 28e circuit de la saison, Steve Pearce a ajouté une claque de deux points et Eduardo Rodriguez a oeuvré au monticule durant cinq manches et deux tiers pour mener les Red Sox de Boston vers un gain de 5-0 contre les Rangers du Texas.

Les Red Sox ont remporté 14 de leurs 17 dernières rencontres pour prendre une longueur d’avance sur des Yankees de New York au sommet de la section Est de l’Américaine, leur plus grande distance depuis avril. La troupe de Boston mène par trois matchs sur les Yankees, qui disputaient un programme double face aux Orioles de Baltimore.

Pearce, qui a été acquis lors d’une transaction avec les Blue Jays de Toronto le mois dernier, a envoyé la balle dans les gradins alors qu’il y avait deux retraits en première pour donner une avance de 2-0 aux Red Sox. Martinez a par la suite étiré les bras à son tour en huitième pour mettre les siens de l’avant 5-0.

Cinq lanceurs se sont succédé au monticule du côté des locaux, n’accordant que cinq coups sûrs.

Rodriguez (11-3) a muselé les frappeurs des Rangers jusqu’à ce qu’Adrian Beltre frappe un simple en quatrième. Le partant a accordé que trois simples et trois buts sur balles, retirant cinq adversaires sur des prises.

Mike Minor (6-5) a pour sa part alloué deux points et six coups sûrs en cinq manches et un tiers de travail, encaissant son premier revers depuis le mois de mai.

Reds 7 Indians 5

Anthony DeSclafani a concédé un point en sept manches de travail, Scott Schebler a frappé quatre coups sûrs en cinq présences à la plaque et les Reds de Cincinnati ont arraché une victoire de 7-5 aux Indians de Cleveland.

Le joueur de premier but étoile Joey Votto a étiré les bras pour les Reds, qui ont enlevé le premier match de la fameuse série de l’Ohio et infligé du même coup une troisième défaite de suite aux meneurs de la section Centrale de la Ligue américaine.

Les Reds ont porté leur fiche à 9-2 contre les équipes de l’Américaine, et ils présentent un dossier de 37-36 depuis l’embauche du gérant par intérim Jim Riggleman pour remplacer Bryan Price le 19 avril.

DeSclafani (4-1) a limité les Indians à cinq coups sûrs. Le circuit en solo de Yonder Alonso a mis un terme à la séquence de 17 manches des Indians sans concéder de point, en quatrième.

Votto a frappé sa longue balle en cinquième aux dépens de Mike Clevinger (7-4), qui a égal un sommet personnel en faisant 11 victimes au bâton en six manches sur la butte. Le droitier des Indians a distribué cinq points.

Raisel Iglesias a fait fendre l’air au joueur étoile Jose Ramirez pour préserver sa 18e victoire cette saison.

Tigers 9 Rays 10 (10e manche)

Daniel Robertson a mis un terme au débat en 10e manche en frappant un simple d’un point et les Rays de Tampa Bay ont signé un 12e gain en 13 rencontres à domicile en battant les Tigers de Detroit 10-9.

Kevin Kiermaier a cogné un triple aux dépens de Blaine Hardy (3-2) en 10e. Après un but sur balles accordé à Matt Duffy, Robertson a envoyé la balle au champ centre afin de dénouer l’impasse.

Matt Andriese (2-3), le huitième releveur des Rays, a réussi à museler l’adversaire en 10e afin d’obtenir la victoire.

Niko Goodrum a claqué deux doubles et a récolté trois points produits chez les Tigers, qui ont encaissé un 16e revers en 20 rencontres.

Carlos Gomez a donné une avance de 8-7 aux Rays avec un triple d’un point en septième. Le frappeur suppléant Joey Wendle a creusé l’écart 9-7 en frappant un double d’un point plus tard dans la manche.

Les Tigers ont toutefois remis les compteurs à zéro en huitième, lorsque Victor Martinez a frappé un simple d’un point et que le coureur substitut JaCoby Jones a bénéficié d’une erreur de Mikie Mahtook pour inscrire le point égalisateur.

Royals 1 Twins 3

Eduardo Escobar a placé trois balles en lieu sûr et a donné les devants aux siens en septième afin de supporter Jose Berrios et les Twins du Minnesota ont eu le dessus 3-1 sur les Royals de Kansas City.

Escobar a permis à Joe Mauer de revenir au bercail en frappant un simple en septième manche pour permettre aux Twins de se sortir du pétrin en relève et de remporter un cinquième match consécutif.

Berrios (9-7), qui a obtenu son laissez-passer pour le match des étoiles la veille, a alloué un point et six coups sûrs en sept manches de travail. Il a retiré huit frappeurs grâce à des prises et a effectué 111 lancers, un sommet cette saison.

Fernando Rodney a alloué un but sur balles et un coup sûr en neuvième, mais a tout de même mis la main sur son 20e sauvetage de la saison.

Tim Hill (1-3) a accordé les deux points en relève à Danny Duffy du côté des Royals.

Athletics 2 Astros 0

Frankie Montas et deux releveurs se sont succédé au monticule afin d’accorder que cinq coups sûrs, Stephen Piscotty a cogné un circuit en plus de frapper un simple d’un point et les Athletics d’Oakland ont blanchi les Astros de Houston 2-0.

Le partant des Astros Gerrit Cole a retiré 11 frappeurs sur des prises et a concédé trois simples sans accorder de point en six manches, avant que Brad Peacock (1-4) ne le remplace sur la butte en septième. Piscotty, qui a terminé la rencontre avec trois des six coups sûrs d’Oakland à son actif, l’a accueilli avec un circuit au champ gauche pour ouvrir la marque 1-0. Il a par la suite scellé la victoire en huitième en frappant un simple.

Les A’s ont remporté trois matchs d’affilée et 11 de leurs 13 dernières rencontres. Les Astros ont quant à eux mis un terme à leur séquence de six victoires.

Montas (5-2) a également alloué que trois simples et deux buts sur balles en six manches de travail.

Lou Trivino a effectué trois retraits sur des prises durant deux manches, tandis que le stoppeur Blake Treinen a concédé deux simples en neuvième avant de retirer Evan Gattis pour récolter son 23e sauvetage.