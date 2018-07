NEW YORK — Wilmer Flores a une fois de plus permis aux siens de s’en sortir, claquant un circuit en 10e manche pour permettre aux Mets de New York de l’emporter 4-3 sur les Phillies de Philadelphie, lundi, lors du premier match d’un programme double.

Asdrubal Cabrera a également étiré les bras du côté des Mets et a ajouté un double d’un point.

Flores a amorcé la 10e manche en se faisant toucher par la balle du lanceur Victor Arano. Alors frappeur suppléant, il s’est dirigé vers le premier but lorsque l’arbitre au marbre a finalement conclu qu’il s’agissait d’une troisième balle.

De retour au bâton, Flores a envoyé le lancer d’Arano (1-1) par-dessus la clôture du champ gauche, mettant un terme à la rencontre sur un circuit pour une quatrième fois cette saison.

Maikel Franco a cogné une longue balle et Nick Williams a placé trois balles en lieu sûr chez les Phillies, qui ont encaissé un troisième revers en 11 rencontres.

Tim Peterson (2-1) s’est sorti du pétrin en 10e manche afin d’obtenir la victoire.

Phillies 3 Mets 1(2e match)

Aaron Nola a alloué qu’un seul coup sûr et a réussi à museler l’adversaire en sept manches de travail, en plus de claquer un double de trois points, permettant aux Phillies de Philadelphie de partager les honneurs d’un programme double contre les Mets de New York grâce à un gain de 3-1.

Une journée après avoir été nommé au sein de la formation en vue du match des étoiles, Nola (12-2) a retiré 10 frappeurs sur des prises et a remporté un sixième match consécutif pour devenir le seul lanceur à avoir atteint 12 victoires dans la Ligue nationale.

Alors que son équipe connaissait quelques ennuis, il a également pris en main l’offensive de l’équipe, récoltant trois points produits en cinquième manche.

Les Phillies, qui ont amorcé la journée avec une maigre avance sur les Braves d’Atlanta au sommet de la section Est de la Ligue nationale, ont signé un neuvième gain en 12 rencontres. Les Mets ont quant à eux perdu 18 de leurs 22 derniers matchs à domicile.

Le partant recrue des Mets Corey Oswalt (0-2) a retiré les 12 premiers frappeurs auxquels il a fait face, effectuant six retraits sur des prises, avant de se mettre dans l’eau chaude en cinquième. Il a alloué deux buts sur balles consécutifs, avant de réussir deux retraits. Il a par la suite intentionnellement envoyé Maikel Franco au premier but avant de concéder un double à Nola.

Nationals 3 Pirates 6

Gregory Polanco a produit quatre points au cours des deux premières manches et les Pirates de Pittsburgh ont défait les Nationals de Washington 6-3.

Polanco a claqué un double de deux points en première manche, tandis que les Pirates entamaient la rencontre avec une séquence de quatre coups sûrs de suite. Il a ensuite ajouté un circuit de deux points en deuxième manche, sa 13e claque de quatre buts cette saison, pour porter la marque à 6-1.

Ivan Nova (5-6) a distribué huit coups sûrs et trois points en cinq manches et deux tiers au monticule pour les Pirates. Il a aussi retiré cinq frappeurs sur des prises, et n’a offert aucune passe gratuite.

Felipe Vazquez s’est présenté sur la butte en neuvième pour obtenir son 19e sauvetage de la campagne, permettant aux Pirates d’enregistrer une deuxième victoire d’affilée après une séquence de cinq revers.

Juan Soto et Bryce Harper ont claqué un circuit en solo chacun pour les Nationals, qui ont perdu 10 de leurs 14 derniers matchs.

Jefry Rodriguez (0-1) a accordé les six points, en plus d’avoir retiré quatre frappeurs au bâton et d’avoir octroyé quatre buts sur balles pour les Nationals.

Brewers 3 Marlins 4

Le receveur remplaçant Bryan Holaday a dénoué l’impasse en 10e manche en frappant un simple d’un point et les Marlins de Miami ont battu les Brewers de Milwaukee 4-3.

Holaday, qui a amorcé la rencontre avec une moyenne au bâton de ,165, était de la formation partante puisque le receveur des Marlins J.T. Realmuto était sur la liste de paternité avant la rencontre, en vue de la naissance de son premier enfant.

Jesus Aguilar a donné un coup de main aux Brewers en frappant son 23e circuit de la saison.

Starlin Castro et Brian Anderson ont claqué deux circuits consécutifs en septième pour permettre aux Marlins de prendre les devants 3-2 pour la première fois du match.

Corey Knebel (2-1) a d’abord atteint Miguel Rojas avec un lancer pour amorcer la 10e manche. Il a par la suite concédé un but sur balles à Cameron Maybin. Les deux frappeurs ont réussi à voler des buts, permettant à Holaday de procurer la victoire aux siens avec son simple.