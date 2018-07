TURIN, Italie — La direction du Real Madrid a annoncé que Cristiano Ronaldo quitte l’équipe pour se joindre à la Juventus en Italie, mettant ainsi fin à un spectaculaire séjour de neuf ans de l’étoile du soccer portugais en Espagne.

Le Real Madrid a aussi fait savoir qu’il en était venu à une entente avec l’organisation turinoise, à la suite d’une requête présentée par Ronaldo. Aucun détail financier n’a été révélé, mais des médias italiens ont rapporté que la Juventus a versé 105 millions d’euros (environ 162M$) pour obtenir les services de l’attaquant de 33 ans.

«Real Madrid veut exprimer sa gratitude à l’endroit d’un joueur qui a prouvé qu’il était le meilleur au monde et qui a marqué l’une des plus grandes époques de l’histoire de notre club et du soccer mondial», a déclaré la direction du Real Madrid dans un communiqué.

Ronaldo se trouve actuellement en vacances en Grèce à la suite de l’élimination du Portugal lors de la Coupe du monde de soccer. Le président de la Juventus, Andrea Agnelli, a pris l’avion mardi pour rencontrer le quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

Ronaldo avait quitté le Manchester United pour se joindre au Real Madrid en 2009. Il est le meneur dans l’histoire de l’équipe avec 451 buts en 438 matchs, et a aidé le Real Madrid à décrocher quatre titres de la Ligue des Champions, deux du Championnat d’Espagne et autant de la Coupe d’Espagne.

«En plus des titres qu’il a gagnés, Cristiano Ronaldo a été un exemple de dévouement, de travail, de responsabilité, de talent et de détermination, a aussi exprimé la formation espagnole.

«Aux yeux du Real Madrid, Cristiano Ronaldo sera toujours l’un de ses plus grands symboles et une référence unique pour les générations futures. Real Madrid sera toujours son domicile.»

En 2016, Ronaldo avait signé un contrat de cinq ans avec le Real Madrid. Au passage, il avait affirmé qu’il voulait y terminer sa carrière. Toutefois, il a aussi exprimé son mécontentement après avoir été hué en quelques occasions par certains partisans du Madrid au stade Santiago Bernabeu.

Ronaldo avait aussi été touché par les supporters de la Juventus, qui lui avaient servi une ovation debout après qu’il eut marqué un but spectaculaire contre la formation italienne en quarts de finale de la Ligue des Champions l’an dernier.

Ronaldo a fait ses débuts avec le Sporting Club de Portugal alors qu’il avait 17 ans. Son passement de jambes était déjà célèbre lorsque Alex Ferguson l’a attiré chez le Manchester United, de la Premier League en Angleterre, avant le début de la saison 2003-2004.

Ferguson lui a donné le numéro 7 qui appartenait à David Beckham, qui venait de quitter l’équipe.

Le Portugais a passé six saisons en Angleterre, remportant trois titres de la Premier League, un de la Ligue des Champions et un de la Coupe d’Angleterre.

Ronaldo a mené le Portugal à un premier titre international d’envergure lors du Championnat d’Europe il y a deux ans, en France. En 2006, à sa première présence en Coupe du monde, il avait aidé le Portugal à atteindre les demi-finales.

Cette année, la formation portugaise a subi l’élimination aux mains de l’Uruguay en huitième de finale de la Coupe du monde. Ronaldo a marqué quatre buts pour porter son total en carrière à 85. Du coup, il a effacé la marque appartenant au Hongrois Ferenc Puskas pour le plus grand nombre de buts marqués par un Européen sur la scène internationale.