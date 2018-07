TORONTO — Le secondeur Adam Bighill des Blue Bombers de Winnipeg, le receveur Brad Sinopoli du Rouge et Noir d’Ottawa et le demi offensif James Wilder fils figurent au tableau d’honneur de la Ligue canadienne de football pour la dernière semaine d’activités.

Bighill a réussi six plaqués et deux interceptions, dont l’une qu’il a ramenée sur 55 verges pour un touché, contre son ancienne équipe lorsque les Blue Bombers ont défait les Lions 41-19.

Sinopoli a capté 11 passes – un sommet personnel – pour des gains de 148 verges et un touché dans un gain de 28-18 du Rouge et Noir face aux Alouettes de Montréal. C’était son huitième match en carrière de 100 verges ou plus.

Après un début de saison frustrant, Wilder a connu un excellent match avec des gains au sol de 120 verges et il a capté trois passes pour 27 verges lorsque les Argonauts ont mérité leur première victoire de la saison, 20-17 contre les Eskimos d’Edmonton.