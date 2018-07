NEW YORK — Le deuxième but Jed Lowrie, des A’s d’Oakland, a été ajouté à l’équipe d’étoiles de la Ligue américaine en remplacement de Gleyber Torres, des Yankees de New York.

La recrue Torres est à l’écart en raison d’une blessure à la hanche.

Lowrie en sera à sa première présence au match des étoiles, lui qui a fait ses débuts dans les grandes ligues en 2008.

Le vétéran de 34 ans frappe pour ,288 en 89 matches. Dans l’Américaine, il domine à sa position avec 16 circuits et 62 points produits.

Depuis 22 matches, Lowrie a fourni une moyenne au bâton de ,329, sept longues balles, sept doubles et 20 points produits.

Le stoppeur Blake Treinen est l’autre joueur qui va représenter les A’s le 17 juillet, au Nationals Park.