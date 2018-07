CHICAGO — Les White Sox de Chicago ont inscrit le nom du voltigeur Avisail Garcia sur la liste des blessés en raison d’une élongation musculaire à la cuisse droite.

Garcia a raté deux mois plus tôt cette saison en raison d’une blessure plus sérieuse au même muscle. Le directeur général des White Sox, Rick Hahn, a toutefois indiqué que la nouvelle blessure était «à un endroit différent et était moins grave».

Hahn a ajouté qu’il espérait voir Garcia effectuer un retour au jeu après la pause du match des étoiles.

Âgé de 27 ans, Garcia affiche une moyenne de ,282 avec neuf circuits et 17 points produits en 35 rencontres cette saison.

Les White Sox ont réclamé le voltigeur Ryan LaMarre des Twins du Minnesota via le ballottage pour prendre la place de Garcia dans leur formation.