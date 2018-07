NEW YORK — Maikel Franco a cogné un circuit et produit quatre points, Enyel De Los Santos a bien fait à son premier départ dans les Ligues majeures et les Phillies de Philadelphie ont vaincu les Mets de New York 7-3, mardi.

Franco a donné le ton avec un circuit de trois points en deuxième manche et a ajouté un simple d’un point en sixième, tandis qu’Odubel Herrera a frappé un circuit en solo pour les Phillies. Ces derniers ont inscrit une 10e victoire en 13 rencontres et ils devancent maintenant les Braves d’Atlanta par un match en tête de la section Est de la Nationale.

De Los Santos (1-0) a limité les Mets à trois points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et un tiers. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

Du côté des Mets, Drew Gagnon (0-1) a connu plus de difficultés, lui qui en était aussi à son baptême dans les grandes ligues. Il a été débité de six points sur sept coups sûrs et un but sur balles en quatre manches et deux tiers. Gagnon s’est aidé au bâton avec un ballon-sacrifice en troisième manche.

Brewers 8 Marlins 4

Travis Shaw a frappé un circuit en solo, Christian Yelich a produit quatre points et les Brewers de Milwaukee ont défait les Marlins de Miami 8-4.

Shaw a aussi produit un point sur un optionnel en première manche. De son côté, Yelich a produit des points grâce à deux simples et un double.

Tyler Saladino a également produit deux points pour les Brewers, qui ont gagné sept de leurs neuf derniers matchs.

Jhoulys Chacin (8-3) a profité de cet appui offensif pour inscrire la victoire malgré une sortie chancelante. Il a accordé quatre points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et deux tiers.

Corbin Burnes a été parfait lors des deux dernières manches et a récolté un sauvetage à sa première sortie dans les Ligues majeures.

Pablo Lopez (1-1) a accordé cinq points, six coups sûrs et trois buts sur balles en six manches sur la butte pour les Marlins.