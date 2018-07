BUFFALO, N.Y. — Les Sabres de Buffalo ont annoncé mercredi la nomination de Steve Smith au personnel d’entraîneurs de l’équipe.

Lundi, Smith avait donné sa démission après quatre années passées à titre d’entraîneur responsable des défenseurs et du désavantage numérique avec les Hurricanes de la Caroline.

Pendant son passage en Caroline, les Hurricanes ont concédé le deuxième plus faible total de tirs aux buts par match (28) dans toute la Ligue nationale.

Auparavant, Smith avait passé quatre saisons à titre d’entraîneur-adjoint avec les Oilers d’Edmonton, de 2010 à 2014, et une avec les Flames de Calgary, en 1997.

Smith, un ancien défenseur, a joué pendant 16 saisons dans la LNH et a gagné trois coupes Stanley, en 1987, 1988 et 1990 avec les Oilers.

Il a participé à 804 parties en saison régulière, avec les Oilers, Blackhawks de Chicago et les Flames, et a amassé 375 points, dont 72 buts. Il a ajouté 11 buts et 52 points en 134 rencontres des séries éliminatoires.