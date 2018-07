MILAN — Suite à l’arrivée du lauréat de cinq Ballons d’or Cristiano Ronaldo, la Juventus de Turin pourrait finalement remporter de nouveau le titre de la Ligue des Champions de l’UEFA.

La Juventus a remporté le titre du plus prestigieux tournoi des clubs européens à deux reprises, mais la dernière fois s’est produite en 1996. Elle s’est inclinée à cinq reprises en finale depuis ce temps, dont deux fois au cours des quatre derniers tournois.

Les ‘Bianconeri’ se sont inclinés devant le Real Madrid en finale en 2017, à la suite d’un doublé de Ronaldo qui a procuré une victoire de 4-1 aux Espagnols. Le Portugais a aussi inscrit deux buts contre la Juventus dans le match aller de la série quarts de finale de la Ligue des Champions l’an dernier, dont un spectaculaire dos au jeu — ce qui a entraîné une ovation debout de la parti des partisans italiens.

La Juventus a toujours minimisé l’importance de la Ligue des Champions pour elle, mais l’entraîneur-chef Massimiliano Allegri sait que l’arrivée d’un joueur qui a remporté le prestigieux titre à cinq reprises — dont quatre au cours des cinq dernières campagnes — peut apporter une bonne dose d’expérience au club.

«Nous avons toujours voulu gagner la Ligue des Champions, et l’arrivée de Ronaldo nous permettra de nous rapprocher davantage de cet objectif», a mentionné Allegri, lors d’un événement tenu au Parlement européen à Bruxelles mercredi.

«Mais, en plus de la Ligue des Champions, la Juventus a toujours visé la conquête du titre de la Série A, de la Coupe d’Italie et de la Super Coupe d’Italie.»

La Juventus a dominé la série A au cours des sept dernières saisons — en plus d’avoir réussi le doublé Série A/Coupe d’Italie au cours des quatre dernières campagnes —, mais elle a éprouvé sa part d’ennuis à reproduire ses succès sur la scène européenne.

Ronaldo a dominé la Ligue des Champions et a marqué un record de 120 buts dans ce tournoi, dont 105 depuis qu’il est arrivé à Madrid en 2009 — soit 12 de plus que la Juventus, collectivement, pendant la même période.

«C’est une acquisition très importante et un pas dans la bonne direction pour tout le monde, pour l’équipe et pour tous ceux qui gravitent autour d’elle, a mentionné Allegri. Quand nous retournerons au travail le 30 juillet, nous aurons beaucoup de pain sur la planche, comme tout le monde, et des objectifs à atteindre.»