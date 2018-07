SAINT-PÉTERSBOURG, Russie — Encore secouée par une autre élimination décevante à la Coupe du monde de soccer, et avec un autre match à jouer, la Belgique évalue déjà jusqu’à quel point elle devra modifier la composition de son équipe afin de remporter un premier titre majeur.

Le revers de 1-0 des Diables Rouges contre la France en demi-finale, mardi, pourrait avoir été le dernier match — excluant le duel pour la troisième place samedi — pour certains vétérans de la Belgique.

L’entraîneur-chef Roberto Martinez doit maintenant bâtir à la suite de la meilleure prestation de la Belgique à la Coupe du monde depuis sa défaite en demi-finale contre l’Argentine, en 1986.

«Comme ils se produit lors de chaque tournoi majeur, vous devez jeter un coup d’oeil vers les plus jeunes générations et tenter de vous améliorer, a déclaré Martinez après la défaite.

«D’un tournoi à un autre, c’est notre motivation et notre ambition. La Belgique possède un riche bassin de jeunes joueurs de talent, et dans mon rôle, je regarde vers l’Euro de 2020.»

La défense belge aura besoin d’un renouveau bientôt. Vincent Kompany a 32 ans et a déjà dû surmonter plusieurs blessures pendant sa carrière. Jan Vertonghen est un an plus jeune. Ils pourraient demeurer en poste pour le prochain championnat européen, dans deux ans, mais la Coupe du monde à Qatar, en 2022, est peut-être un peu trop loin.

Martinez, qui prône une défense à trois hommes, va aussi souhaiter la percée d’un nouvel arrière latéral pour venir épauler Thomas Meunier, le porte-couleurs du Paris Saint-Germain qui a été suspendu lors de la demi-finale. Yannick Carrasco, qui évolue pour un club en Chine, a perdu des points en Russie.

Au fil des dix dernières années, de talentueux adolescents ont rapidement quitté la Ligue belge pour des défis plus attrayants à l’étranger. Le milieu de terrain Eden Hazard a connu du succès en France et en Angleterre. Le gardien Thibaut Courtois a su se mettre en évidence avec le Atletico Madrid et Chelsea.

Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Toby Alderweireld et plusieurs autres les ont imités.

Récemment, ce bassin d’adolescents de talent a commencé à s’assécher. Le milieu de terrain Youri Tielemans, le plus récent à percer parmi ce groupe, est passé d’Anderlecht à Monaco à l’âge de 20 ans l’an dernier. Il n’a toutefois inscrit aucun but dans la Ligue de France et a été peu utilisé en Russie.

Il reste que Martinez possède les bases pour bâtir une grande formation. De Bruyne, Hazard, Lukaku et Courtois sont tous des joueurs de calibre mondial âgés dans le milieu de la vingtaine.

Kompany est d’avis que la performance des Belges en Russie — ils avaient marqué le plus de buts pendant le tournoi avant la demi-finale de mardi — devrait augmenter le niveau de confiance du soccer en Belgique.

«Ça va permettre au pays d’être plus ambitieux et de croire en son propre talent. Ainsi, peut-être avons-nous réussi quelque chose de bien pour le soccer belge.»

Kompany, qui s’est adressé aux journalistes en anglais, français, hollandais et en allemand après le match, a tenté de placer la performance de l’équipe dans une certaine perspective.

«Si nous pouvons terminer en troisième place, ce sera le meilleur résultat de la Belgique à la Coupe du monde. Les gens ont eu du plaisir à la maison, ils se sont amusés. Ils ont célébré et nous ne devrions pas l’oublier. C’est aussi ce à quoi sert ce tournoi.»