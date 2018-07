MONTRÉAL — Six semaines après avoir pris part à ses premiers essais libres officiels au Grand Prix de Formule 1 du Canada, le Torontois Nicholas Latifi sera de retour en piste le 20 juillet pour la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Allemagne.

C’est ce qu’a confirmé mercredi par voie de communiqué l’équipe Force India.

«C’était fantastique à Montréal; c’est une journée que je n’oublierai jamais, donc j’ai vraiment hâte de reprendre le volant pour ma deuxième séance d’essais libres à Hockenheim», a déclaré le représentant de l’unifolié.

Latifi, qui est âgé de 23 ans, pilotera la voiture du Français Esteban Ocon sur le circuit d’Hockenheim. L’objectif de cette démarche consistera à lui procurer davantage d’expérience en F1, un peu comme l’avait fait Lance Stroll chez Williams avant d’obtenir un volant permanent à l’aube de la saison 2017.

«Contrairement à Montréal, j’ai déjà piloté sur le circuit d’Hockenheim, et puisque je suis maintenant un peu plus confortable à bord de la voiture, je suis plus détendu, plus confiant et plus à l’aise.

«L’objectif consistera à tourner le plus possible pour l’équipe et à amasser le plus d’informations possible. Je veux contribuer le plus possible au développement de leur programme et accroître mon expérience au volant d’une voiture de F1.»

Force India a ajouté que le Canadien participera aux essais privés qui se dérouleront à Budapest, en Hongrie, le 31 juillet.

Latifi est devenu le pilote d’essai et le pilote réserviste officiel de Force India au début de la saison 2018.