TORONTO — Les Maple Leafs de Toronto ont conclu mercredi une entente de deux saisons, à deux volets, avec l’attaquant Frédérik Gauthier.

S’il demeure dans la LNH, le Québécois empochera annuellement 675 000 $US.

Gauthier, qui est âgé de 23 ans, a récolté une mention d’aide en neuf rencontres avec les Leafs la saison dernière.

Il a obtenu sept buts et 11 mentions d’assistance en 57 rencontres de saison régulière, ainsi que deux filets et six passes en 20 matchs éliminatoires la saison dernière avec les Marlies de Toronto, le club-école des Leafs qui a remporté la coupe Calder.

Le hockeyeur de six pieds, cinq pouces et 232 livres, qui est originaire de Laval, totalise trois buts et deux mentions d’aide en 37 rencontres en carrière dans la LNH.

Gauthier a été sélectionné en première ronde, 21e au total, par les Maple Leafs lors du repêchage de la LNH en 2013.