ST. PETERSBURG, Fla. — Un circuit de trois points de C.J. Cron en septième manche a aidé les Rays de Tampa Bay à signer une cinquième victoire consécutive, 4-2 face aux Tigers de Detroit mercredi.

La 18e longue balle de Cron cette saison a été réussie aux dépens du partant Jordan Zimmermann (4-1), après des simples de Kevin Kiermaier et de Matt Duffy.

Cron et Kiermaier ont obtenu trois coups sûrs chacun pour les Rays, vainqueurs de 14 de leurs 18 dernières sorties. Ils ont également gagné 14 de leurs 15 dernières parties devant leurs partisans. Dans 12 de ces matchs, ils ont accordé deux points ou moins

Pour Kiermaier, il ne s’agissait que de son deuxième match cette saison avec plus de deux coups sûrs. En troisième manche, il a fait produire le premier point de l’affrontement à l’aide de son troisième circuit en 2018.

Un circuit de deux points de James McCann contre Matt Andriese en quatrième manche avait donné aux Tigers une avance de 2-1. Il s’agissait d’un sixième circuit pour McCann cette saison.

Les Tigers, victimes de 14 retraits sur des prises contre cinq lanceurs adverses, ont perdu quatre matchs de suite et 18 de leurs 22 dernières rencontres.

Appelé en relève pendant trois manches, le lanceur gaucher recrue Ryan Yarborough (8-4) a été crédité de la victoire. Sergio Romo a mérité un 11e sauvetage.

Zimmermann a accordé quatre points et 11 coups sûrs en six manches et deux tiers. Il a obtenu cinq retraits sur des prises.

Royals 5 Twins 8

Brian Dozier a produit trois points et les Twins du Minnesota ont battu les Royals de Kansas City, 8-5.

Dozier a cogné un circuit de deux points et un simple d’un point. Cette dernière frappe a nivelé le score 4-4, en quatrième. Sur le même jeu, un autre coureur a marqué sur une erreur, après quoi les Twins ont conservé les devants.

Dozier en est à trois longues balles à ses quatre derniers matches.

Logan Morrison a aussi claqué un circuit pour les Twins, qui ont remporté six de leurs sept derniers matches.

Lance Lynn (7-7) a eu l’attaque de son côté car en cinq manches, il a permis quatre points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles.

Chez les Royals, Mike Moustakas a cogné deux circuits et Salvador Perez s’est contenté d’un seul. Le revers est allé à Glenn Sparkman (0-1).

Rangers 2 Red Sox 4

J.D. Martinez a cogné un double de deux points et les Red Sox de Boston ont défait les Rangers du Texas, 4-2.

Martinez a claqué son 22e coup de deux buts en cinquième, portant l’avance des Red Sox à 3-0.

Le premier point de Boston a été le résultat d’une erreur. Le quatrième est venu d’un triple de Xander Bogaerts, auteur de trois coups sûrs.

Les Red Sox ont gagné leurs neuf derniers matches, ce qui égale leur meilleure séquence de la saison. Ils n’avaient pas réussi deux passages du genre ou mieux depuis 1948.

Elvis Andrus a frappé trois des neuf coups sûrs des visiteurs.

Chris Sale (10-4) a espacé un double et cinq simples en sept manches, retirant 12 frappeurs au bâton. Il a donné un seul but sur balles.

Craig Kimbrel a mérité un 28e sauvetage. Il s’est chargé de quatre retraits, tous obtenus sur des prises.

Bartolon Colon (5-7) a permis quatre points et neuf coups sûrs en six manches.

Yankees 9 Orioles 0

Une troisième manche de cinq points a propulsé les Yankees de New York vers un gain de 9-0 face aux Orioles de Baltimore.

Greg Bird a frappé un grand chelem après un simple d’un point de Giancarlo Stanton, qui a connu un quatrième match de quatre coups sûrs cette saison.

Bird produisait quatre points dans un deuxième match consécutif. Mardi il a cogné un circuit de trois points et un ballon sacrifice mais les Yankees ont perdu, 6-5.

Austin Romine et Tyler Wade ont aussi envoyé des balles au-delà des clôtures. Dans le cas de Wade, c’était son tout premier circuit dans le baseball majeur.

Les Orioles ont été limités à cinq coups sûrs dont deux ont été l’oeuvre du neuvième frappeur, Caleb Joseph.

Dylan Bundy (6-9) a été victime de cinq points et cinq coups sûrs en quatre manches. Il a empiré les choses en allouant quatre buts sur balles.

Sonny Gray (6-7) n’a donné que deux doubles et un simple en six manches, retirant huit frappeurs au bâton.

Reds 4 Indians 19

Jose Ramirez a produit cinq points avec deux longues balles et les Indians de Cleveland ont pulvérisé les Reds de Cincinnati, 19-4.

Tyler Naquin a cogné trois coups sûrs et a produit trois points.

Francisco Lindor a aussi envoyé trois coureurs au marbre, où Michael Brantley a posé le pied trois fois. Lindor et Jason Kipnis ont aussi cogné des circuits.

Carlos Carrasco (10-5) a donné un point et cinq coups sûrs en cinq manches, retirant sept frappeurs au bâton. Le premier retrait du genre a été son 1000e en carrière.

Adam Plutko a obtenu un sauvetage, vu qu’il a lancé pendant quatre manches.

Scooter Gennett et Jesse Winker ont frappé des circuits pour les Reds. Tyler Mahle (7-7) a permis sept points et six coups sûrs en deux manches et un tiers.

Cards 0 White Sox 4

Tim Anderson a produit deux points et les White Sox ont mis fin à une série de six revers en battant les Cards de St. Louis 4-0, à Chicago.

Anderson a fourni un double d’un point et un optionnel qui a eu le même résultat.

Charlie Tilson a ajouté un simple d’un point, puis Jose Abreu a complété le score avec un optionnel.

Carlos Rodon (2-3) n’a donné que trois coups sûrs en sept manches et un tiers, retirant sept frappeurs au bâton.

Juan Minaya a fait le lien vers Joakim Soria, qui a inscrit un 13e sauvetage.

Luke Weaver (5-8) a concédé un point et trois coups sûrs en six manches, retirant sept frappeurs sur des prises.

Athletics 8 Astros 3

Chad Pinder a cogné un circuit de trois points, Khris Davis a également produit trois points et les Athletics d’Oakland ont malmené Lance McCullers fils avant de filer vers une victoire de 8-3 face aux Astros de Houston.

Davis a donné les devants 2-0 aux A’s à l’aide d’un double dès la première manche. Pinder a porté le score à 6-0 avec son coup de canon contre McCullers (10-4) en quatrième manche.

Le partant des Athletics Chris Bassitt (2-3) a accordé trois points et cinq coups sûrs en cinq manches.

Yuli Gurriel a produit deux points et Tyler White a cogné un circuit en solo pour réduire l’écart à 6-3 en cinquième, mais les Astros ont encaissé un deuxième revers en trois rencontres.

McCullers a été débité de six points sur quatre coups sûrs et cinq buts sur balles en plus de quatre manches au monticule et il a subi une première défaite depuis le 26 mai.