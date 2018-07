NEW YORK — Suite au vote du public, les joueurs complétant les formations en vue du match des étoiles des ligues majeures sont Jesus Aguilar et Jean Segura, des Brewers et des Mariners.

Les deux athlètes de 28 ans seront donc de la fête au Nationals Park, mardi prochain.

Aguilar a obtenu 20 229 498 votes, et Segura 13 646 439.

Aguilar a devancé Brandon Belt des Giants, Matt Carpenter des Cards, Max Muncy des Dodgers et Trea Turner, des Nationals.

Segura a prévalu aux dépens de Giancarlo Stanton, des Yankees, Andrew Benintendi, des Red Sox, Eddie Rosario, des Twins, et Andrelton Simmons, des Angels.

Aguilar a aidé Milwaukee à atteindre le sommet dans la Centrale de la Nationale, figurant au sommet de la ligue avec 23 circuits, à égalité avec Nolan Arenado, des Rockies.

Aguilar, joueur de premier but, frappe pour ,302 en 81 matches, avec 64 points produits.

Segura, un arrêt-court, affiche une moyenne de ,329, sept longues balles, 47 points produits et 14 buts volés. Il a pris part au match des étoiles de 2013, avec Milwaukee.

Aguilar rejoint trois coéquipiers chez les étoiles soit Lorenzo Cain, Christian Yelich et Josh Hader. Segura se joint aussi à trois complices: Nelson Cruz, Edwin Diaz et Mitch Haniger.

Par ailleurs, le lanceur des Cardinals de St. Louis Miles Mikolas ne participera pas au match des étoiles puisqu’il effectuera un départ dimanche. Il sera remplacé dans la formation de la Ligue nationale par le lanceur des Dodgers de Los Angeles Ross Stripling.

Stripling présente un dossier de 7-2 avec une moyenne de 2,22 en 24 sorties, dont 13 départs.