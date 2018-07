MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a accordé un essai professionnel au défenseur québécois Simon Després et l’a invité à participer à son prochain camp d’entraînement.

La direction de l’équipe en a fait l’annonce dans un communiqué de presse jeudi matin.

Originaire de Laval et âgé de 26 ans, Després a passé la dernière saison dans la Ligue continentale de hockey.

Avec le Slovan de Bratislava, il a récolté 11 points, dont quatre buts, et amassé 84 minutes de punition en 44 matchs.

Choix de premier tour des Penguins de Pittsburgh, 30e au total en 2009, Després a participé à 193 matchs en carrière dans la LNH avec les Penguins et les Ducks d’Anaheim.

Le défenseur de six pieds quatre pouces et 218 livres a inscrit six buts et 43 points, avec 150 minutes de punition et un ratio défensif de plus-31.

Il a connu sa meilleure saison dans la LNH en 2014-2015, qu’il a partagée entre Pittsburgh et Anaheim. Cette année-là, Després avait récolté 23 points, dont trois buts, en 75 matchs, dont 59 avec les Penguins.

Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Després a joué pendant quatre saisons avec les Sea Dogs de Saint-Jean entre 2007 et 2011. En 2010-2011, il a remporté le trophée Émile-Bouchard, remis au meilleur défenseur de la ligue, après une récolte de 41 points, dont 13 buts, en seulement 47 matchs.

Cette même saison, il a également aidé les Sea Dogs, alors dirigés par Gerard Gallant, à remporter la Coupe du Président et la Coupe Memorial, en plus de représenter le Canada au Championnat mondial junior.