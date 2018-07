CHICAGO — Les Blackhawks de Chicago ont trouvé une façon de se départir du lourd contrat de l’attaquant Marian Hossa, qui pourrait vraisemblablement avoir disputé sa dernière rencontre dans la LNH en raison d’une maladie de peau.

La formation de l’Illinois a échangé le contrat de Hossa, l’attaquant Vincent Hinostroza, le défenseur Jordan Oesterle et un choix de troisième ronde au repêchage de la LNH en 2019 aux Coyotes de l’Arizona, en retour des attaquants Marcus Kruger, MacKenzie Entwistle, Jordan Maletta, du défenseur Andrew Campbell et d’un choix de cinquième tour au repêchage de l’an prochain.

Kruger effectuera donc un retour avec les Hawks, après avoir porté leur uniforme de 2010 à 2017 et remporté deux coupes Stanley avec eux (en 2013 et 2015). Le hockeyeur, qui est âgé de 28 ans, espère relancer sa carrière à l’endroit où tout a commencé pour lui.

Kruger a connu une baisse de régime et totalisé un but et cinq mentions d’assistance en 48 rencontres avec les Hurricanes de la Caroline la saison dernière.

Il a cependant marqué 33 buts et amassé 72 mentions d’aide en 398 rencontres en carrière avec les Blackhawks. Kruger s’est aussi illustré avec une récolte de six buts et 10 passes en 87 matchs éliminatoires avec eux. L’attaquant suédois a été sélectionné en cinquième ronde, 149e au total, par les Hawks au repêchage de 2009.

Entwhistle est un espoir qui a été sélectionné en troisième ronde, 69e au total, par les Coyotes au repêchage de 2017, tandis que Maletta et Campbell roulent leur bosse dans la ligue américaine de hockey depuis un certain temps déjà.

Quant aux Coyotes, ils ont accepté de prendre en charge le contrat de Hossa, qui arrivera à échéance après la saison 2020-21. Les Hawks ont tout de même tenu à rendre un hommage au légendaire joueur slovaque.

«La contribution à long terme de Marian envers ce club ne sera jamais oubliée, ont-ils évoqué par voie de communiqué. Sa performance en tant que joueur a toujours été appréciée, mais ce sont surtout ses qualités en tant que coéquipier, en tant que leader et individu qui laisseront, plus que tout, une marque indélébile sur chacun d’entre nous.»

La formation de l’Arizona a aussi acquis dans la transaction Hinostroza. Ce dernier a marqué sept buts et récolté 18 mentions d’aide en 50 rencontres la saison dernière avec les Hawks. Hinostroza a été choisi en sixième ronde, 169e au total, par les Hawks lors du repêchage de la LNH en 2012.

«’Vinnie’ est dynamique; c’est un ailier droit très talentueux, a confié le directeur général des Coyotes John Chayka. Nous croyons qu’il peut encore progresser, et il aura les opportunités de le faire.»

Oesterle, qui a accepté une offre des Hawks à titre de joueur autonome le 1er juillet 2017, a totalisé cinq buts et 10 passes en 55 parties la saison dernière. Il a engrangé cinq filets et 16 mentions d’assistance en 80 rencontres en carrière dans le circuit Bettman.