HIGHLAND PARK, Ill. — Kenny Perry et Mike Small ont tous les deux remis une carte de 65 (moins-7), jeudi, pour se donner une avance d’un coup après la première ronde du Championnat des joueurs séniors du circuit des Champions de la PGA.

Bart Bryant, Glen Day et Jeff Maggert, le champion de l’Omnium sénior des États-Unis en 2015, accusent tous les trois un coup de retard en vertu d’une ronde de 66 lors du quatrième de cinq tournois majeurs sur le circuit.

Le champion en titre de l’événement, Scott McCarron, fait partie d’un groupe de cinq golfeurs à égalité au sixième échelon, à moins-5.

Bernhard Langer, le triple champion de ce tournoi, et Vijay Singh sont quant à eux les têtes d’affiche d’un groupe de cinq joueurs à égalité en 11e place, à moins-4.

Les Canadiens Stephen Ames et Rod Spittle se retrouvent au plus fort de la lutte au terme d’une ronde initiale de 69. Ils partagent la 16e position avec six Américains.

David Toms, qui revient d’une victoire à l’Omnium sénior des États-Unis, a éprouvé quelques difficultés après avoir réussi deux oiselets lors de ses six premiers trous. Il a commis quatre bogueys en cinq trous pour glisser au 67e rang, à plus-2.

Âgé de 57 ans, Perry a réussi huit oiselets et il a commis un boguey pour se placer dans la course pour un cinquième titre majeur en carrière chez les séniors. Small n’a pour sa part jamais gagné sur le circuit des Champions.