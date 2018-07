OTTAWA — Même s’il n’a joué que pendant la moitié du match, Bo Levi Mitchell a récolté une 60e victoire en carrière dans la Ligue canadienne de football lorsque les Stampeders de Calgary ont défait le Rouge et Noir d’Ottawa 27-3, jeudi soir.

Mitchell a quitté la rencontre au deuxième quart en raison de ce qui semblait être une blessure au genou droit subie à la suite d’un plaqué de Danny Mason. Le quart des Stampeders a cependant été vu sur les lignes de côté en deuxième demie.

Mitchell a réussi 16 de ses 21 passes pour des gains de 166 verges et un touché. Son remplaçant, Nick Arbuckle, a conclu la partie en voyant huit de ses 14 tentatives par la voie des airs être captées pour des gains de 84 verges et un touché.

Le botteur Rene Paredes a réussi deux placements pour les Stampeders, sur des distances de 17 et 25 verges.

Le quart partant du Rouge et Noir, Trevor Harris, a complété 14 de ses 22 passes pour des gains aériens de 11 verges. Il a été victime de deux interceptions.

Le Rouge et Noir a aussi utilisé Dominique Davis et Danny Collins au poste de quart, mais aucun des deux n’a eu du succès. Au total, les trois quarts ont lancé trois interceptions et ils ont échappé le ballon à deux occasions.

Les Stampeders ont mis le match hors de portée avant l’arrivée de la demie. Ils menaient 20-0 après deux quarts.

L’équipe locale a toutefois amorcé la deuxième demie avec une belle séquence à l’attaque. Elle a amené le ballon à la ligne de un des Stampeders, mais elle a reculé de cinq verges en raison d’une pénalité. Le Rouge et Noir a par la suite dû se contenter d’un placement.

Arbuckle a ensuite planté le dernier clou en début de quatrième quart, lorsqu’il a repéré Lemar Durant 12 verges plus loin pour un majeur.