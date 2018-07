LAS VEGAS — Les Golden Knights de Vegas ont récompensé vendredi le gardien québécois Marc-André Fleury pour leur parcours époustouflant à leur première saison dans le circuit Bettman.

La formation du Nevada a consenti une prolongation de contrat de trois saisons et 21 millions $US à Fleury, a confirmé le directeur général George McPhee.

Fleury, qui est âgé de 33 ans, a mené les Knights vers la conquête du titre de la section Pacifique et la série finale de la Coupe Stanley.

«Ma famille et moi adorons Vegas, donc j’ai décidé d’y demeurer encore quelques années, a confié Fleury dans une vidéo diffusée sur Twitter. Merci de votre appui, de vos encouragements. Nous nous verrons en septembre.»

Le hockeyeur originaire de Sorel a signé 29 victoires, dont sa 400e en carrière dans la LNH, et quatre jeux blancs avec le club d’expansion de la LNH en 2017-18. De plus, il a établi des sommets personnels en saison régulière aux chapitres de la moyenne de buts alloués (2,24) et du taux d’efficacité (92,7 pour cent). Fleury a également remporté 13 matchs éliminatoires.

En carrière, il a obtenu 404 victoires en 737 rencontres de saison régulière avec les Penguins de Pittsburgh et les Golden Knights. Fleury se classe également au 11e échelon au chapitre des victoires en carrière dans la LNH, et il a remporté la coupe Stanley à trois reprises — toutes avec les Penguins.

Fleury, le premier choix universel des Penguins au repêchage de la LNH en 2003, a été sélectionné par les Golden Knights lors du repêchage d’expansion, le 21 juin 2017.