DeMarco Murray a annoncé sa retraite de la NFL.

Le joueur offensif par excellence de la ligue en 2014 a confirmé l’information à la chaîne ESPN vendredi, quatre mois après avoir été libéré par les Titans du Tennessee.

Murray, qui est âgé de 30 ans, a perdu son poste au profit de Derrick Henry la saison dernière. Il devait empocher 6,25 millions $US en 2018, avant que les Titans ne le libèrent.

Il a amassé 659 verges de gains et marqué six touchés la saison dernière. Murray a aussi composé avec une blessure à un genou en fin de saison, et en conséquence il a raté les deux dernières rencontres de saison régulière des Titans, ainsi que leurs deux matchs éliminatoires.

Les Titans ont acquis Murray en mars 2016 des Eagles de Philadelphie. Murray a passé une saison avec les Eagles après avoir disputé quatre campagnes avec les Cowboys de Dallas. Murray a notamment joué pour les Cowboys en 2014, lorsqu’il a remporté le titre pour les verges de gains au sol et celui remis au joueur offensif par excellence de la ligue.