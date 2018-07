WASHINGTON — Après que sa famille est devenue propriétaire des Nationals de Washington, la première lettre qu’a écrite Mark Lerner à Bud Selig, alors commissaire du Baseball majeur, lui demandait d’accueillir le match des Étoiles.

«C’est quelque chose que je voulais dès le moment que nous avons acheté l’équipe», a déclaré Lerner.

Treize ans après le retour du Baseball majeur à Washington, et presque aussi longtemps depuis que Mark et son père Ted Lerner ont été choisis à titre de propriétaires de la nouvelle équipe sportive de leur ville, ils peuvent finalement organiser la fête, mardi prochain.

Le quatrième match des étoiles à être présenté à Washington, et le premier depuis 1969, se veut la célébration d’une nouvelle génération de résidants de la capitale des États-Unis qui redécouvrent la connexion au baseball qui, pendant si longtemps, avait disparu de l’identité sportive de la ville.

«Lorsque nous sommes arrivés ici pour la première fois, le baseball était parti depuis si longtemps — une génération entière, en fait —, se rappelle Ryan Zimmerman, un joueur d’avant-champ qui a fait ses débuts avec les Nationals en 2005 et qui joue toujours avec l’équipe.

«Il a presque fallu réapprendre à devenir des amateurs de baseball. Durant ces quelque 13 années, ce fut un plaisir pour moi d’être ici dès le début, parce que l’organisation, l’équipe, a en quelque sorte grandi avec le bassin de partisans. Au départ, les amateurs étaient meilleurs que l’équipe, mais c’est comme si nous avions grandi ensemble.»

Lorsque les Expos de Montréal ont quitté le Canada en 2005, la ville de Washington avait passé 33 saisons sans baseball, si l’on exclut la présence des Orioles de Baltimore à une soixantaine de kilomètres de là.

Trois incarnations des Sénateurs — 1891-1899, 1901-1960 avant de devenir les Twins du Minnesota et 1961-1971 avant de devenir les Rangers du Texas — sont nées et ont disparu, laissant un vide à Washington qui, en rétrospective, semble presque inexplicable.

«Ce n’est que le business du baseball», a résumé Max Scherzer, le lanceur étoile des Nationals.

Même si Mark Lerner ne prétend pas avoir été parmi les 14 460 spectateurs lors du dernier match au RFK Stadium en 1971, il est allé voir bien d’autres parties lorsqu’il était encore un enfant et, en tant qu’adulte, rêvait de ramener le baseball à Washington.

«Je m’asseyais dans le balcon supérieur et tentais de capter des fausses balles parce qu’il n’y avait jamais personne là-haut, a relaté Lerner. J’ai vraiment cru qu’il y aurait une autre équipe dans un intervalle de dix ans, et ça n’est jamais arrivé. Nous avons essayé de nombreuses fois.»

Les ennuis des Expos ont rendu la chose possible en 2005, et les Lerner ont acheté les Nationals du Baseball majeur en 2006. Après trois saisons au démodé RFK qui était le domicile des Redskins dans la NFL, l’étape finale a été l’inauguration du Nationals Park en 2008.

En plus de doter l’équipe d’un domicile moderne, le stade a aidé à revitaliser un secteur du sud-est de Washington où des progrès avait été réalisés mais qui avait besoin d’un élan.

«Le Nationals Park a eu un effet catalyseur sur la rive de la capitale, a déclaré John Falcicchio, chef de cabinet de la mairesse Muriel Bowser. Ça créé une énergie à un quartier qui se développe.»

Le bureau de la mairesse espère que le match des étoiles permette de montrer à quel point Washington a changé au cours des 50 dernières années. Le portrait sportif est certainement différent avec les Capitals, récents champions de la LNH, et les Wizards, de la NBA, établis au centre-ville, et les Redskins qui jouent à Landover au Maryland.

Après quatre participations aux séries éliminatoires en six ans, Lerner voit des casquettes aux couleurs des Nationals partout en ville et est fier des progrès qui ont été faits pour générer de l’attrait auprès des amateurs dans la capitale et autour. On peut encore voir de partisans des Phillies ou des Mets, mais pas en aussi grand nombre que par le passé.

«Ces jeunes de 8 et 9 ans que nous courtisions lorsque nous avons fait l’acquisition de l’équipe ont leur permis de conduire et certains ont fondé une famille. C’est comme ça que vous bâtissez un bassin de partisans à long terme, note Lerner.

«Si vous vous étiez assis dans les gradins en 2008 et aujourd’hui, c’est totalement différent. Je pense que nous avons construit cette fidélité et les gens ont retrouvé leur amour du baseball et bâti leur amour du baseball.»