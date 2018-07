TORONTO — Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé que l’attaquant Andreas Johnsson a accepté l’offre qualificative de l’équipe en vue de la prochaine saison.

À la suite de cette entente d’un an à deux volets, Johnsson, 23 ans, touchera un salaire de 787 500$ s’il évolue dans la LNH en 2018-2019.

Johnsson a partagé la saison 2017-2018 entre les Maple Leafs, dans la LNH, et les Marlies, le club-école dans la Ligue américaine, également basé à Toronto.

Avec les Maple Leafs il a marqué deux buts et ajouté une aide en neuf matchs, et inscrit un but et une aide en six parties des séries éliminatoires.

Dans l’uniforme des Marlies, Johnsson a amassé 54 points, dont 26 buts, en 54 parties du calendrier régulier. Par ailleurs, sa récolte de 24 points, dont 10 buts, en 16 rencontres éliminatoires ont aidé les Marlies à gagner la coupe Calder et lui ont valu le titre de joueur le plus utile à son équipe des séries.

Johnsson a été un choix de 7e ronde en 2013.