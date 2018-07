LONDRES — Novak Djokovic a défait Rafael Nafal 6-4, 3-6, 7-6 (9), 3-6 et 10-8 en demi-finales du tournoi de Wimbledon, samedi.

L’affrontement — qui avait commencé en fin de soirée vendredi — a repris alors que le Serbe menait 6-4, 3-6, 7-6 (9). Nadal a cependant été plus efficace en situation de bris samedi, et il s’est adjugé le quatrième set 6-3.

À cinq heures et 15 minutes, il s’agissait du deuxième match de demi-finales le plus long de l’histoire à Wimbledon, après celui entre le Sud-Africain Kevin Anderson et l’Américain John Isner la veille (6h36).

Djokovic affrontera Anderson en finale dimanche sur le court central du All England Club.

Plus de détails à venir.