TORONTO — Takuma Sato a battu record de piste lors de la troisième et dernière séance d’essais libres au Honda Indy de Toronto, samedi.

Son temps de 58,6777 secondes s’est retrouvé sous la marque de 58,9124 établie par Simon Pagenaud en qualifications le 15 juillet 2017.

Le record de piste de Pagenaud est accessible puisque la configuration actuelle du parcours a été créée en fonction de la course de l’an dernier.

Josef Newgarden (58,7750), Will Power (58,8758) et Alexander Rossi (58,8997) ont aussi battu la marque de Pagenaud, mais le record de piste ne peut être valide que s’il est enregistré pendant la séance de qualifications ou la course.

Robert Wickens, de Guelph, en Ontario, a réussi le septième temps en 59,0128.

James Hinchcliffe, d’Oakville, en Ontario, a suivi en 14e place après avoir réussi un chrono de 59,3569.

Wickens a été victime d’une sortie de piste au huitième virage, et l’aileron avant de sa monoplace s’est retrouvé sous un muret de pneus. Newgarden a ensuite perdu le contrôle de sa voiture, sans qu’elle ne subisse de dégâts.

Ces incidents se sont produits dans les dernières secondes de la séance, qui s’est donc terminée sous le drapeau rouge.