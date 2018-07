CHICAGO — Jorge Bonifacio a frappé une longue balle pour une première fois depuis qu’il a été suspendu pour avoir utilisé une substance illégale et les Royals de Kansas City ont blanchi les White Sox de Chicago 5-0, samedi.

Bonifacio a envoyé la balle dans l’enclos des releveurs du champ gauche après que Whit Merrifield eut amorcé l’affrontement avec un simple. Bonifacio a aussi poussé Paulo Orlando au marbre grâce à un triple en cinquième manche.

Danny Duffy (5-8) a accordé quatre coups sûrs en sept manches au monticule et il a retiré huit frappeurs sur des prises. Il avait également blanchi ses adversaires lundi soir, mais il n’avait pas eu de décision.

Les Royals ont seulement gagné un deuxième match au mois de juillet et ils n’ont signé que cinq victoires à leurs 29 dernières sorties.

Les White Sox ont quant à eux perdu pour une septième fois à leurs neuf dernières parties. Reynaldo Lopez (4-7) a alloué cinq points et neuf coups sûrs en sept manches et deux tiers. Il s’agissait de son premier départ depuis que son épouse a donné naissance à une fille.

Les White Sox ont perdu les services de leur joueur de deuxième but Yoan Moncada, qui s’est blessé au genou droit en cinquième manche. L’équipe a affirmé que son état de santé allait être réévalué quotidiennement.

Rays 19 Twins 6

Jake Bauers a cogné un circuit dans un deuxième match de suite et il a produit quatre points, Carlos Gomez a claqué une longue balle et il a poussé deux coéquipiers au marbre et les Rays de Tampa Bay ont corrigé les Twins du Minnesota 19-6.

C.J. Cron a réussi un coup de quatre buts et Jesus Sucre a produit deux points pour les Rays, qui ont croisé la plaque 15 fois dans les trois dernières manches. La formation de Tampa Bay a établi des sommets cette saison pour les points et les coups sûrs (20).

Jamie Schultz (1-0) a donné trois buts sur balles en deux manches et deux tiers et les Rays ont surmonté un court départ de Chris Archer.

Zach Duke (3-3) a permis trois points et il n’a été en mesure de retirer que deux frappeurs en relève au partant des Twins, Jose Berrios. Eddie Rosario a placé trois balles en lieu sûr et il a produit deux points.

Berrios, qui a été sélectionné au match des étoiles pour une première fois en carrière, a alloué six points pour une deuxième fois en quatre départs.