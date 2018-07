WINNIPEG — La Canadienne Rebecca Marino a ajouté une victoire à son impressionnant retour à la compétition.

Âgé de 27 ans, Marino a défait l’Israélienne Julia Glushko, la deuxième tête de série du tournoi, en deux manches de 7-6 (3), 7-6 (4), dimanche, au Challenger de Winnipeg.

Marino a réussi six as et elle a gagné 70 pour cent de ses points au premier service contre Glushko, signant la victoire en une heure 49 minutes.

Marino est retournée au tennis cette saison après avoir pris une pause de cinq ans. Ayant déjà pointé au 38e rang mondial, elle a quitté le sport en 2013 après avoir révélé qu’elle combattait une dépression.

Il s’agissait de la quatrième victoire de Marino cette année. Elle avait au préalable gagné trois tournois mineurs en Turquie.

La Canadienne occupe maintenant le 432e rang mondial au classement de la WTA.

Marino devrait également participer aux Challengers de Gatineau et de Granby, plus tard en juillet.