HAMILTON — Le service de police de Hamilton a confirmé dimanche que l’ancien gardien de la LNH Ray Emery était mort noyé au le lac Ontario.

La Police a affirmé que la mort d’Emery ne semblait «pas suspicieuse», précisant qu’il s’agissait d’une bien triste «mésaventure».

Âgé de 35 ans, Emery a porté plusieurs uniformes lors de son passage dans la LNH. Sélectionné au quatrième tour par les Sénateurs au repêchage de 2001, il avait permis au club ontarien de se rendre en finale de la Coupe Stanley en 2007, contre les Ducks d’Anaheim.

Il a par la suite évolué avec les Blackhawks de Chicago, avec qui il a soulevé le trophée Stanley en 2013, et les Flyers de Philadelphie.

Il avait également remporté le trophée William M. Jennings, remis annuellement au gardien de but de l’équipe ayant concédé le moins de buts durant la saison régulière.

Les autorités ont indiqué que Emery avait décidé de sauter à l’eau très tôt dimanche matin. Ses amis ont par la suite contacté les services d’urgence vers 6h du matin, lorsqu’il ne répondait plus à l’appel.

Ses anciens coéquipiers, ses anciens entraîneurs et les patrons avec qui il a eu la chance de travailler durant sa carrière ont transmis leurs condoléances via les réseaux sociaux.

«Au nom des Sénateurs, je tiens à transmettre mes plus sincères condoléances à l’occasion du décès de Ray Emery, a souligné le propriétaire de l’équipe Eugene Melnik dans un communiqué. Ray (Emery) a été l’une des pièces maîtresses lors de notre conquête de la Coupe Stanley en 2007 et à son meilleur, il a su démontrer un côté très compétitif et combatif. Au nom de toute l’organisation, je tiens à exprimer mes sympathies à la famille de Ray, ses amis et ses proches.»